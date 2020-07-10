Son dakika... Rusya'da 6 bin 600 yeni vaka daha!

Rusya KoronavirÃ¼s Enfeksiyonu Kontrol ve Ã–nleme Merkezinden yapÄ±lanÂ aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son 24 saatte 6 bin 635 kiÅŸide daha Kovid-19 tespit edilmesiyleÂ vaka sayÄ±sÄ± 713 bin 936â€™ya yÃ¼kseldi. Son iki haftadÄ±r Ã¼lkede gÃ¼nlÃ¼k 6 binÂ civarÄ±nda aÃ§Ä±klanan vaka sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lemiyor.

Ãœlkede son bir gÃ¼nde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 174 artarak 11 bin 17â€™ye, iyileÅŸenÂ sayÄ±sÄ± 7 bin 752 artarak 489 bin 68â€™e Ã§Ä±ktÄ±.

Rusya genelinde vaka sayÄ±sÄ±ndaki gÃ¼nlÃ¼k artÄ±ÅŸ oranÄ± yÃ¼zde 0,9 olarakÂ kalmaya devam ederken, yeni vakalarÄ±n yÃ¼zde 25,2â€™sinde semptoma rastlanmadÄ±.

BaÅŸkent Moskovaâ€™da son 24 saatte vaka sayÄ±sÄ± 637 artarak 228 bine, Ã¶lÃ¼Â sayÄ±sÄ± 28 artarak 4 bin 87â€™ye Ã§Ä±ktÄ±.

Rusya Ä°nsan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼ketici HaklarÄ±nÄ± Koruma Servisinden yapÄ±lanÂ aÃ§Ä±klamada, son 24 saatte 308 bin test yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan testÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n 22 milyon 300 bini geÃ§tiÄŸi bildirildi.

DSÃ– RUSYA TEMSÄ°LCÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN UYARI

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™nÃ¼n (DSÃ–) Rusya Temsilcisi Melita VuynoviÃ§, RiaÂhaber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son iki haftadÄ±r Ã¼lkede gÃ¼nlÃ¼k Kovid-19 vakaÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n 6 binin altÄ±na dÃ¼ÅŸmemesinin iyiye iÅŸaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Rusyaâ€™daki 145 milyon nÃ¼fusun yÃ¼zde 10â€™unun bile kurallara uymamasÄ±Â halinde salgÄ±nÄ±n sÃ¼receÄŸine iÅŸaret eden VuynoviÃ§, "Bu yÃ¼zden gÃ¼nde 6 bin kiÅŸiÂ enfekte oluyor. ÃœzÃ¼lÃ¼yorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ salgÄ±n Ã¶nce dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±, sonra yenidenÂ sÄ±Ã§radÄ±. Elbette salgÄ±n her yerde aynÄ± seviyede deÄŸil. Moskovaâ€™da bile gÃ¼nlÃ¼k 600Â vaka sayÄ±sÄ± bir haftadan fazladÄ±r aynÄ± seviyede devam ediyor." ifadeleriniÂ kullandÄ±.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakalarÄ± 31 Ocak'ta tespit edilmiÅŸ, ilk Kovid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼m ise 19 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. Ãœlkede martÄ±n sonundanÂ itibaren tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n az gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgelerde tedbirlerÂ gevÅŸetilmiÅŸti. Bununla birlikte kapalÄ± ve kalabalÄ±k ortamlarda maske ve eldivenÂ zorunluluÄŸu getirilmiÅŸti.

BaÅŸkent Moskovaâ€™da 30 Martâ€™ta baÅŸlayan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± 9Â Haziran itibariyle kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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