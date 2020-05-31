31.05.2020 - 10:57 | | DHA
Son dakika | Rusya'da son 24 saatte 9 bin 268 yeni corona virüs vakası
Gelen son dakika haberine göre, Rusya'da son 24 saatte 9 bin 268 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 405 bin 843e ulaştı.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 9 bin 268 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 405 bin 843'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 138 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 4 bin 693'e ulaştığını açıkladı.
Alacak verecek kavgasında kaldırım taşları havada uçuştuArnavutköy’de iki kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmaya aileler de dahil olunca taraflar etrafta bulunan sopalar ve kaldırım taşlarıyla birbirlerine saldırmaya başladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.