Son dakika... Rusya'ya bir şok daha! Corona virüse yakalandı

14.40 : Rusya'da Başbakan Mihail Mişustin ve İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev'den sonra Kültür Bakanı Olga Lyubimova da corona virüse yakalandı.

TASS haber ajansı, Lyubimova'nın hafif belirtiler gösterdiğini, online toplantılara katılarak çalışmaya devam ettiğini bildiriyor.

13.00 : İran'da corona virüse yakalananların sayısı 100 bini geçti. Tahran yönetimi, son 24 saatte 1680 testin daha pozitif çıktığını bildiriyor.

Toplam vakanın 101 bin 650'ye yükseldiği ülkede, can kayıpları ise 78 artarak 6 bin 418 oldu.

12.50 : Corona virüs vakalarının düşüşe geçtiği Avrupa'da, tatil sezonu için bazı kısıtlamaların gevşetilmesi fikri değerlendiriliyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüs salgının kontrol altında tutulursa, İtalyanların bu yaz tatil yapabilmesini umduğunu söyledi.

Almanya Turizm Bakanı Thomas Bareiss de durum kontrolde kalırsa, Almanların 4-8 hafta içinde komşu ülkelere yaz tatiline gidebileceğini belirtti.

Yunan Turizm Bakanı Haris Theocharis, ülkenin kademeli olarak ziyaretçilere açılacağını, ilk etapta kara yolu ile ulaşımın hava yolundan daha güvenli olacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise henüz tatil planları için erken olduğunu aktardı.





ALMAN TELEVİZYONU TÜRKİYE'Yİ ÖNE ÇIKARMIŞTI

Alman televizyonu Die Welt, geçen hafta yaptığı bir haberde tatil alternatifi için Türkiye'yi öne çıkarmıştı.

Seyahat yasağının kalkacağı 15 Haziran'dan sonraki muhtemel tatil rotalarını inceleyen Die Welt, Türkiye'nin yaz mevsiminde tercih edilecek yerler arasında olduğu tahminini ekrana getirmişti.

Die Welt'e göre, İtalya, İspanya, Fransa gibi özellikle yabancı turistler için popüler olan tatil noktalarının büyük bir risk taşıyor.



AIRBNB REZERVASYONLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre ise, ev kiralama ve konaklama uygulaması Airbnb'ye Avrupa'dan olan talep yeniden artışa geçti.

Airbnb CEO'su Brian Chesky gazeteye verdiği bilgide, Danimarka ve Hollanda başta olmak üzere Norveç, Avusturya, İsveç ve İsviçre'de iç talebin artmaya başladığını belirtti. Chesky "Talepteki artış iki haftaki tahminlerimizin bile ötesinde. Ancak bu durum geçici mi kalıcı mı kimse bilmiyor" dedi.

Airbnb Salı günü yaptığı açıklamada 7 bin 500 çalışanından 1900'ünü salgın nedeniyle işten çıkarmak zorunda kalacağını açıklamıştı.

12.25 : Corona virüsün en çok yayıldığı ülkelerde nüfusa oranla en fazla ölümün gerçekleştiği Belçika'da, bir günde 229 kişi daha yaşamını yitirdi.

Belçika'da Covid-19 şimdiye kadar 8 bin 339 can aldı.

Ülkedeki vakalara son 24 saatte 272 pozitif test daha eklendi ve corona virüse yakalananların sayısı 50 bin 781'e ulaştı.

Gelecek hafta normalleşme adımlarını atmaya hazırlanan Belçika'da, yerel basın alışveriş günlerinin doğum tarihlerine göre bölünebileceğini bildiriyor.

Avrupa ülkesinde 18 Mayıs'ta okullar kademeli olarak açılacak ancak plana karşı çıkan bazı veliler imza kampanyası başlattı. Kampanyaya şimdiye kadar 75 bin imza atıldı.

12.15 : İSPANYA'DA CAN KAYBI ÜÇ GÜN SONRA ARTTI





İspanya'da can kaybı üç günün ardından yeniden 200'ü aştı, son 24 saatte 244 ölüm kayıtlara geçti.

Ölü sayısının 25 bin 857'ye çıktığı ülkedeki vakalar ise, 996 artışla 220 bin 325'e yükseldi.

Avrupa ülkesinde Pazar ve Pazartesi günleri 164, Salı günü ise 185 ölüm açıklanmıştı.

11.30 : Corona virüs salgınını durduran Güney Kore'de, son üç günde yurt içi kaynaklı vaka görülmedi.

Seul yönetimi, son 24 saatte tespit edilen yurt dışı kaynaklı iki vakanın aynı zamanda son iki ayın en düşük sayısı olduğunu bildiriyor.

Güney Kore'deki can kayıpları ise bir artışla 255 oldu.

Ülkede okullar gelecek haftadan itibaren kademeli olarak açılacak ancak uzmanlar, ikinci bir corona virüs dalgası uyarısında bulunuyor.

11.10 : Halihazırda ABD ve Rusya ile corona virüs salgınının yeni merkez üssü haline gelen Brezilya'da, bir günde 633 kişi hayatını kaybetti.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun karantinaya karşı savaş verdiği ülkede, can kayıpları 7 bin 921'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının ise 9 bin 493 artışla 114 bin 715'e çıktığını açıkladı.

Yaklaşık 210 milyon insanın yaşadığı Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya, Latin Amerika'da salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

10.35 : RUSYA KAVRULUYOR





Rusya'da günlük vaka sayıları 10 binin altına düşmüyor. Son 24 saatte 10 bin 559 test pozitif sonuçlandı, böylece dört gün üst üste 10 binin üzerinde vaka ortaya çıkmış oldu.

Rusya'daki toplam vaka sayısı ise 165 bin 929 oldu, can kayıpları 86 artışla 1537'ye çıktı.

Salgının merkez üssünün başkent Moskova olduğu ülkede, 85 bini aşkın test pozitif sonuç verdi.

Savunma Bakanlığı ise, ordu bünyesinde tespit edilen vakaların 91 artışla 1475'e ulaştığını duyurdu.

9 Mayıs Zafer Bayramı törenlerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinler 11 Mayıs'a kadar sürecek.

Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, yardımcısı ve Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’daki bazı milletvekilleri corona virüse yakalandı.



09.00 : HUBEİ'DE OKULLAR AÇILDI





Corona virüs salgınının başlangıç yeri olan Wuhan'ın başkenti olduğu Hubei eyaletinde okullar yeniden açılıyor.

Bu yıl büyük sınavlara girecek olan dokuzuncu ve 12. sınıflar, okullara geri döndü. Okula dönen öğrencilerin corona virüs testi yaptırmış olmaları zorunluluğu bulunuyor.

Okullarda öğrencilerin sosyal mesafe kurallarını uygulayabilmeleri için düzenlemeler yapıldı.

Okul girişlerinde öğrencilere ateş kontrolü yapılıyor. Kantinlerde de öğrenilerin yemek yiyeceği alanlar bölmelere ayrıldı.

Okullar Aralık ayında başlayan salgından bu yana kapalıydı.

Öte yandan Çin Devlet ajansı Şinhua, 32 gündür eyalette hiç yeni corona virüs vakası tespit edilmediğini duyurdu.

07.30 : ANTİKORDAN İLAÇ ÜRETTİLER





Kanada’nın Vancouver kentindeki bir biyoteknoloji firması, Covid-19 ile enfekte olduktan sonra iyileşen hastalardan alınan antikorlarla bir ilaç ürettiklerini açıkladı.

AbCellera Biologics isimli şirketin CEO'su Carl Hansen, antikorlar ile üretilen ilacın, virüse karşı etkin bir aşı bulunana kadar savunmasız toplulukları korumak için kullanılabileceğini söyledi:

"Profilaktik bir antikor bir aşıdan daha etkili olabilir. Aşı geliştirmeye çalışan birçok grup var. Ancak yaptığımız şey farklı. Yaptığımız şey, bir hastadaki gerçek bir enfeksiyon ve iyileşmeden kaynaklanan bağışıklık tepkisi olan antikoru, kelimenin tam anlamıyla milyonlarca insanda kullanılabilecek şekilde üretmek."

Kuzey Amerika ülkesinde son 24 saatte corona virüsten 185 insan hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 4 bin 166 oldu.

Ülkede 1274 testin daha pozitif sonuç vermesiyle vakalar 60 bin 772'i buldu.

05.15 : Endonezya'da 23 Eylül'de yapılması planlanan yerel seçimlerin 9 Aralık'a ertelenmesine karar verildi.

Sandıkların kurulması hâlinde, Endonezyalılar 9 Aralık'ta dokuz vali ve 37 belediye başkanı dâhil çok sayıda yerel yönetici seçecek.

03.55 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de bir günde yalnızca iki vaka tespit edildi, can kaybı yok. Resmi verilere göre ülkedeki vaka sayısı 82 bin 883, ölü sayısı 4 bin 633.

02.20 : 8 bin 613 insanın corona virüse yakalandığı Kolombiya'da, karantina önlemleri 25 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Güney Amerika ülkesi, bazı sektörlerde yeniden iş başı yapılmasına izin verecek.

Covid-19 Kolombiya'da 378 can aldı.

00.20 : ÖZEL EKİBİ DAĞITAN TRUMP, 'ÖLÜMLER OLABİLİR' DEDİ





Salgının başından beri ilk kez yurt içi seyahat gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsle savaşın koordinasyonu için Beyaz Saray bünyesinde kurulan ve içinde saygın bilim insanları bulunan özel ekibi dağıtacağını açıkladı.

Koordinasyon ekibi, Trump tarafından geçen Mart ayında kurulmuştu. ABD Başkanı ekibin başına yardımcısı Mike Pence'i getirmişti.

Başkan Yardımcısı Pence, söz konusu ekibin 25 Mayıs'ta kapatılabileceğini ve bu ekibin görevlerinin federal kurumlara dağıtılabileceğini bildirdi.

ABD lideri Trump, Kasım'daki seçimler öncesi salgın önlemlerinden etkilenen ekonomiyi bir an önce yeniden toparlamak uğruna Amerikan halkının sağlığını tehlikeye atmakla eleştiriliyor.

Trump, önlemlerin gevşetilmesi döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini söyledi:

"Ekonomi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Ancak aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak, ellerimizi yıkayacağız. Ülkede onlara bir bakın. İnsanlar aşırı dozdan ya da intihardan ölüyor. İnsanları işlerine geri döndürmeliyiz, biz de önlemleri gevşeterek bunu yapıyoruz. Virüs geçene kadar ülkede daha çok insan ölecek. Aşı çalışmaları konusunda iyi iş çıkarıyoruz ancak aşı olsun ya da olmasın, virüs gidecek ve biz normale döneceğiz."

ABD'de son verilere göre 1 milyon 237 bin vaka kayıtlara geçti, 72 bin ölüm gerçekleşti.