03.05.2020 - 12:16 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Savaş uçağı ormana düştü
Bolivya'da insani yardım taşıyan savaş uçağı kalkıştan dakikalar sonra Amazon Ormanları'na çakıldı, iki pilotun yanı sıra dört İspanyol da hayatını kaybetti.
Güney Amerika'nın orta kesiminde yer alan Bolivya'da bir savaş uçağı Trinidad kentinde düştü.
Dört İspanyol yardım görevlisini taşıyan çift motorlu uçağın kalkıştan dakikalar sonra çakıldığı bildiriliyor.
Amazon ormanlarına düşen uçakta pilotların yanı sıra dört İspanyol da yaşamını yitirdi.
Bolivya Savunma Bakanlığı, Santa Cruz kentine gitmeye hazırlanan uçağı bir teğmenin kullandığı bilgisini paylaştı. Hayatını kaybeden dört İspanyolun ise İspanya hükümetine bağlı olarak çalıştığı belirtildi.
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