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18.02.2021 - 17:24 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Savaş uçakları köylülerin ödünü kopardı! Elektrik tellerine çarptılar...

Fransa'da eğitim için havalanan iki Rafale jeti, güneydeki Castellet köyünün üzerinden alçak uçuş yaparak geçti. Uçaklar yere o kadar yakın geçiyordu ki, biri elektrik tellerini kopardı ve köy elektriksiz kaldı. Kopan teller yangına yol açtı, çok nadir görülen olay dünya çapında yankı buldu.

Son dakika... Savaş uçakları köylülerin ödünü kopardı! Elektrik tellerine çarptılar...

 Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan'ın satın almasıyla son günlerde gündemden düşmeyen Fransız savaş uçakları Rafale'ler, bu kez Fransa'daki alçak uçuşlarıyla dünya gündeminde.

Fransa'nın güneyinde havalanan iki Rafale jeti, Manosque yakınlarındaki 300 nüfuslu Castellet köyünün üzerinden alçak uçuş yaparak geçti.

Çarşamba günü öğleden sonra gerçekleşen olayda yerdeki elektrik direklerine çok yakın uçan Rafale jetleri elektrik tellerine çarpıp kopardı.

Elektriksiz kalan Castellet köyünün muhtarı, France Bleu yayın organına konuştu: "O kadar yakındı ki cehennem gürültüsü gibiydi, tekrar yukarı baktığımda bu kez ikincisini gördüm. Uçaklardan biri tellere çarptı ve hatlar koptu. Hemen acil servis ekiplerini aradım."

Kopan elektrik telleri yangına yol açarken, La Provence gazetesi alevlerin hızlıca kontrol altına alındığını yazdı. Yerel medya, ayrıca jetlerin en az 80 metre yükseklikte uçtuğunu aktardı.

Fransız medyası, yakınlardaki bir üsten havalanan jetlerin alçak uçuş eğitimi yaptığını bildiriyor. Çok nadir görülen olay sonrası resmi bir soruşturma başlatıldı, Castellet köyüne birkaç saat sonra yeniden elektrik verildi.

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