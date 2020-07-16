Son dakika... Son şans! ABD gizlice Hafter ile görüştü! İşte sebebi...

Londra merkezli Şarkulevsat gazetesinin Hafter'e yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, söz konusu kaynak, ABD heyetini Hafter için "son şans" olarak nitelendirdi.

Buna göre, üst düzey askeri ve siyasi yetkililerden oluşan ABD heyeti, Hafter ile gizli bir görüşme yaparak, kendisine, "yeni bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi, petrol hilali bölgesinden tüm askeri varlığını çekmesi ve bu bölgede Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Avrupalı bir barış gücünün bulunmasını kabul etmesi" teklifinde bulundu.

Şarkulevsat'a konuşan Libya hükümetine yakın medya kaynakları da ülkede son günlerde savaş yanlısı söylemlerin artmasına rağmen Hafter'i Sirte'den Ecdabiye kentine çekilmesi için ikna etmek üzere bölgesel ve uluslararası gizli müzakerelerin yürütüldüğünü söyledi.

Hafter'in bu çekilmeyi kabul etmesine karşılık Başbakan Fayiz es-Serrac liderliğindeki, BM nezdinde meşru ve Türkiye'nin desteklediği hükümetin de Sirte ve Cufra'ya operasyon başlatmayacağı kaydedildi.

ABD'den Hafter güçlerine karşı adımlar

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, pazar günü yayımladığı açıklamada, Hafter güçlerinin petrol üretiminin durdurulacağına yönelik yaptığı açıklamalardan "rahatsızlık duyduğunu" kaydederek, "Libya ekonomisini baltalayanların ve askeri gerilimi tırmandıranların izole edileceği ve yaptırım tehlikesiyle karşılaşacağı" uyarısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da dün yaptığı yazılı açıklamada, Hafter için savaşan Rus Wagner grubunun başında bulunan Rus iş adamı Yevgeniy Prigozhin ile ilişkili kuruluş ve kişilere yönelik yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Libya ordusu Sirte ve Cufra için kararlı

Libya ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan darbeci Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti.

Hükümete bağlı güçler, haziran ayı başında Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısındaki nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomik ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.

Son haftalarda, ülkenin orta kesiminde yer alan stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra'nın batısında mevzilenen Libya ordusu, buraları Hafter milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor.

LİBYA: SİSİ'NİN AÇIKLAMALARI İÇ İŞLERİMİZE APAÇIK MÜDAHALEDİR

Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin askeri müdahale iması taşıyan açıklamalarını Libya'nın "iç işlerine apaçık müdahale" olarak nitelendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Sisi'nin Libyalı şeyh ve kabile liderleri ile buluşmasında sarf ettiği, Libya'nın kuzeyindeki Sirte kentine operasyon için yapılan askeri hazırlıklar karşısında "eli kolu bağlı durmayacakları" ifadelerine tepki gösterdi.

Sisi'nin sözlerini "önceki açıklamalarının tekrarı" olarak değerlendiren Kablavi, bu açıklamalar için, "Libya'nın iç işlerine apaçık müdahaledir" değerlendirmesini yaptı.

Kablavi, "Sisi'nin konuşması, söylediği gibi barışı hedeflemiyor. Bilakis çatışmayı alevlendiren (Sisi'nin) kendisidir." dedi.

Sözcü Kablavi, şunları ekledi:

"Sisi'ye Libya'da DEAŞ'ı yenilgiye uğratanın Ulusal Mutabakat Hükümeti olduğunu, kendisinin ise (Mısır'daki) Sina bölgesini hala bu örgütten kurtaramadığını hatırlatırız. Sahadaki durumu belirleyecek olan Ulusal Mutabakat Hükümetidir. Sirte'ye kan dökmeden girme arzusunda olduğumuzu daha önce vurguladık."

Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün Libyalı kabile liderleriyle bir araya gelen Sisi, "Sirte'ye saldırı için yapılan askeri hazırlıklar karşısında eli kolu bağlı durmayacaklarını" ve "Libya'nın kanun kaçakları için bir sığınak haline dönüşmesini kabul etmediklerini" kaydetmişti.

Daha önce yaptığı "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir" açıklamasına da değinen Mısır Cumhurbaşkanı, "Sirte ve Cufra'daki kırmızı çizgiler, barış çağrısıdır." ifadesini kullanmıştı.

Sisi, 20 Haziran'da Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libyalı taraflar Sisi'ye ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i desteklemek için kabilecilik kartını kullanma eleştirisi yöneltiyor.

RUSYA: MISIR ORDUSUNUN LİBYA'YA GİRMESİ ÇATIŞMALARI ULUSLARARASI HALE GETİRİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin Mısır ordusunu ülkedeki çatışmaya dahil edebilecek bir karar aldığını belirterek, "Libya krizinin askeri bir çözümü yok, tüm sorunlar ve çelişkiler müzakere masasında çözülmelidir." dedi.

Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında Libya’daki durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Ülkenin doğusundaki Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi’nin, Libya Hükümetinin Türkiye’den destek için yaptığı başvuruya karşı, Mısır Silahlı Kuvvetlerini Hafter’in yanında çatışmaya dahil etmeyi teşvik eden bir karar aldığına işaret eden Zaharova, böylece çatışmaların daha çok uluslararası hale gelme tehdidinin arttığına dikkati çekti.

Zaharova, "Çatışan tarafları, durumun yeniden kötüleşmesine izin vermemeye, acilen kalıcı bir ateşkesi sağlamaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Berlin Konferansı’nın kararları çerçevesinde siyasi diyaloğu başlatmaya çağırıyoruz. Libya krizinin askeri bir çözümü yok, tüm sorunlar ve çelişkiler müzakere masasında çözülmelidir." ifadesini kullandı.