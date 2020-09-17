17.09.2020 - 18:04 | | DHA
Son dakika... Suudi Arabistan'a şoke eden saldırı girişimi
Gelen son dakika haberlerine göre; Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan'a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracını engellediğini duyurdu.
Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan'a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan'a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan merkezli SPA'nın haberinde, İHA'nın Yemen sınırına yakın noktada bulunan Asir Bölgesi'ndeki Hamis Muşayt kentinde sivilleri hedef aldığı ifade edildi.