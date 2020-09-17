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17.09.2020 - 18:04 | | DHA

Son dakika... Suudi Arabistan'a şoke eden saldırı girişimi

Gelen son dakika haberlerine göre; Suudi KoalisyonuSuudi Arabistan'a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracını engellediğini duyurdu.

Son dakika... Suudi Arabistan'a şoke eden saldırı girişimi

Suudi KoalisyonuSuudi Arabistan'a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan'a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan merkezli SPA'nın haberinde, İHA'nın Yemen sınırına yakın noktada bulunan Asir Bölgesi'ndeki Hamis Muşayt kentinde sivilleri hedef aldığı ifade edildi.

Beyoğlu'nda sokakta jeneratör yandıİstanbul Beyoğlu'nda sokakta bulunan jeneratör alev alev yandı. Jeneratörden çıkan yoğun duman nedeniyle iş merkezinin tüp bebek merkezinde çalışanlar paniğe kapılıp, kendilerini dışarıya attı.
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