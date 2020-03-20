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20.03.2020 - 10:49 | | AA

Son dakika! Taliban'dan kanlı saldırı! 20'den fazla polis ve asker öldürüldü

Afganistan'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 20'den fazla polis ve asker öldü.

Son dakika! Taliban'dan kanlı saldırı! 20'den fazla polis ve asker öldürüldü
En uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe 'corona virüsten' böyle korunuyorAkdeniz Üniversitesi'nce (AÜ) çıkarılan 'Yaşlanma Atlası'nda, 82 yaş ortalaması ile Türkiye'de en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer olarak gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesi'nde vatandaşlar, sağlıklı yaşamları ile dikkat çekiyor. Gölköylüler, koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı sağlıklı yaşamın sırrını üretip, tükettikleri organik ürünlere borçlu olduklarını söylüyor.
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