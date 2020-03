Son dakika... Trump acil yardım istedi! Gönderdiler...

10.35 : İngiltere'de 158 bini aşkın gönüllü, corona virüse karşı verilen savaşta sağlık çalışanlarına yardım ediyor. Yerel medya, saatler içinde çeyrek milyon insanın gönüllü olmak için başvurduğunu bildiriyor.

10.30 : ABD'nin kendilerinden yardım istediğini bildiren Güney Kore, bugün de dünyanın bir numaralı ekonomik gücüne test kiti gönderdiğini duyurdu.

Başkan Moon Jae-in, Donald Trump'tan gelen acil talep üzerine kitlerin ve diğer karantina ürünlerinin yollandığı bilgisini verdi.

Güney Kore lideri, hükümetinin dünyanın her yerine test kiti ihraç etmeye hazır olduğunu da söyledi.





TARİHİN EN BÜYÜK YASAĞI

10.20 : Dünya, tarihin en büyük sokağa çıkma yasağını soluğunu tutarak izliyor. Yaklaşık 1.4 milyar insanın yaşadığı Hindistan'da, 21 gün boyunca sokağa çıkmak yasaklandı.

Dünya nüfusunun yaklaşık beşte birine sahip Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, üç haftalık yasağa uyulmaması halinde ülkenin 21 yıl geriye gideceği uyarısında bulundu.

Vakaların 562'ye ulaştığı Hindistan'da şimdiye kadar 10 hasta hayatını kaybetti.





09.35 : Bangladeş'te yeni tip corona virüsün önüne geçmek için toplu ulaşım 4 Nisan'a kadar yasaklandı.

05.35 : Yeni alınan tedbirleri açıklayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Bu kolay alınmış bir karar değil" dedi.

Ülkede yaşayan herkesten evlerinde kalmasını isteyen Morrison, güzellik salonları, masaj salonları, eğlence yerleri, oyun merkezleri, yüzme havuzları, kütüphaneler, müzeler, ibadet yerleri, kapalı ve açık pazarlar gibi insanların bir arada bulunacağı çok sayıda işletmenin kapatılacağını söyledi. Ülkede berberler ve kuaförler şimdilik açık.

Avustralya'da düğünlerde yalnızca gelin-damat, şahitler ve nikah memuru, yani beş kişi bulunabilecek. Cenazelere ise 10 insanın katılmasına izin verilecek.

Sekiz can kaybının kayıtlara geçtiği Avustralya'daki vakalar 2 bin 317'ye ulaştı.





YENİ ZELANDA DA KATILDI

04.20 : Güney Kore'de 100 yeni corona virüs vakası daha tespit edildi. Her gün ortalama 20 bin test yaparak salgını neredeyse durduran Seul yönetimi, ülkede 9 bin 137 hastanın olduğunu bildiriyor.

04.05 : Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Ardern'in verdiği bilgiye göre, Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesinde gece yarısından itibaren sokağa çıkmak yasaklandı.

Vakaların 205'e ulaştığı ülkede yurt dışından gelen Yeni Zelandalılar teste tabi tutulacak.



02.55 : Bir günde 98 vakanın kayıtlara geçtiği Panama'da Başkan Laurentino Cortizo sokağa çıkma yasağının gerektiğinde tüm güne yayılmasına karar verdi. Orta Amerika ülkesinde 443 Covid-19 hastası var.

GÖZLER NEW YORK'TA

01.00 : Hafta sonundan bu yana her gün neredeyse 10 bin kişiye corona virüs bulaştığının ortaya çıktığı ABD'de, New York'ta her 1000 insandan birinin Covid-19 olduğu bildiriliyor.

Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına bir kez daha çıkan Başkan Donald Trump, New York için yüksek risk bölgesi tanımını yaptı.





Trump'ın birlikte basın toplantısı düzenlediği ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, "Anlaşılır bir şekilde insanlar New York’tan çıkmak istiyorlar. İstatistikler rahatsız edici. Her bin kişiden biri virüse yakalanmış. Bu diğer bölgelerdeki sayının 8-10 katı" dedi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, "Ülkedeki yeni vakaların yüzde 60'ı New York’ta. Orası yüksek riskli bölge. New York’ta bulunduysanız mutlaka düzenli olarak ateşinizi ölçün, semptomlarınızı izleyin ve dışarı çıkmayın" açıklamasını yaptı.

ABD'de son birkaç gündeki hızlı tırmanışla vakalar 54 bin 916'ya, can kaybı da 784'e çıkmış durumda. ABD'nin bu hafta içinde vaka sayısında Çin'i geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, ABD'de bir Türk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. B.G. adlı 44 yaşındaki kadın, Pennsylvania’nın Allentown kasabasında yaşıyordu. İki hafta önce pozitif test sonucu alan kadın, hastaneye kaldırılmıştı.

Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey'nin Paterson kasabasında da iki Türk hastanede tedavi altında.





00.15 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde acil durum ilan edildi, 45 vakanın tümünün görüldüğü başkent Kinşasa karantinaya alındı.

00.00 : İç savaş ülkesi Libya'da ilk corona virüs vakasının görüldüğü bildiriliyor.