Son dakika... Trump ağır saçmaladı! Dünyaya rezil oldu...

Yeryüzünde yaklaşık 22 milyon insana bulaşan, 774 bin kişiyi öldüren koronavirüs salgını, şimdiye kadar en ağır hasarı ABD'ye verdi.

Dünya çapındaki vakaların dörtte birinin görüldüğü ABD, aynı zamanda en çok kayıp veren ülke. Covid-19'un 170 bin can aldığı ABD'nin lideri Donald Trump ise, seçim tarihi yaklaştıkça köşeye sıkışıyor. Trump, koronavirüs salgınında başarı öyküsü olarak görülen ülkelerin 'büyük bir dalgayla' karşı karşıya olduğunu öne sürerek bir günde dokuz yeni vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise ülkesinin aynı gün 42.000 vakanın açıklandığı ABD'yle kıyaslanamayacağını söyledi.

Salgında Yeni Zelanda'da şimdiye kadar toplam 22 kişi hayatını kaybederken, ABD'de de 170 binden fazla Covid-19 kaynaklı ölüm kayda geçti. 4,8 milyon nüfuslu Yeni Zelanda, dünya genelinde Covid-19'dan ölüm oranının en düşük olduğu ülkelerden biri.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, bugüne kadar 1643 vakanın görüldüğü ülkede hastalıktan ölüm oranı 100.000'de 0,45 kişi. 328 milyon nüfuslu ABD'de ise bu oran 100.000'de 51,98. ABD'de toplam vaka sayısı 5 milyon 600 bin'i geçmiş durumda.

Minnesota'da bir mitingde konuşan Trump, "Yeni Zelanda'da neler olduğunu görüyor musunuz? Büyük bir artış var. Bu çok korkunç bir şey. Biz bunu istemeyiz. Bu görünmez bir düşman ve Çin'den Avrupa'ya ya da dünyanın geri kalan kısmına gelmesine izin verilmemeliydi" dedi.





Trump'ın açıklamaları Yeni Zelanda'da öfkeye neden oldu. Başbakan Jacinda Ardern, Trump'ın sözlerinin 'bariz şekilde yanlış' olduğunu belirterek "Dünyada salgını yakından takip eden herhangi bir kişi, bir günde dokuz vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'yla her gün on binlerce vakanın görüldüğü ABD'yle ya da birçok ülkeyle kıyaslanamayacağını kolayca görebilir" diye konuştu.

Corona virüsün mutasyonu iyi bir şey olabilir



Öte yandan, koronavirüsün D614G mutasyonunun olumlu sonuçlanmış olabileceği belirtildi. Salgının yayılma hızı artmasına karşın, öldürücülük etkisinin azaldığına dikkat çekildi.

Singapur'un Uluslararası Salgın Hastalıklar biriminin başkanından koronavirüse dair önemli bir açıklama geldi. Singapur Üniversitesi'nde danışmanlık da yapan Paul Tambyah, Çin'de görülen SARS benzeri yeni tip corona virüsün geçirdiği mutasyon hakkında konuştu.

D614G adı verilen mutasyon başta Avrupa ve Amerika kıtaları olmak üzere dünya genelinde en yaygın görülen Covid-19 türü.

Araştırmacılar erken dönemde gerçekleşen bu mutasyon nedeniyle Covid-19'un yayılma hızının yaklaşık dört kat arttığını duyurmuştu.

Paul Tambyah'a göre ise bu mutasyonun olumlu bir sonucu oldu. Tambyah verilerin bazı bölgelerde D614G mutasyonunun daha az insan öldürdüğünü gösterdiğini aktardı. Tambyah, "Daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül bir virüse sahip olmak iyi bir şey olabilir" dedi.