Son dakika... Trump çizgiyi aştı! Irkçı videoyu retweet edip sildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir destekçisinin "White Power" (Beyazların Gücü) şeklinde bağırdığı videoyu Twitter hesabından paylaşması tepki çekti.

Söz konusu ifade, beyazların üstünlüğünü savunanlar tarafından kullanılıyor. Olay, Florida eyaletindeki bir miting sırasında yaşandı.

Videoda, Trump destekçilerinin ve karşıtlarının birbirlerine küfür ettikleri duyuluyor. Trump karşıtları, destekçilerine 'Naziler', 'ırkçılar' diye bağırıyor.

ABD Başkanı Trump, ırk konusundaki tansiyonu artırdığına dair suçlamaları kabul etmiyor.

Tepkilerin ardından Trump paylaşımını sildi. Tweet'te, Trump mitingine katılanlara teşekkür ediyor ve "Radikal Sol Hiçbir Şey Yapmıyor Demokratlar Sonbaharda Düşecek. Yolsuz Joe (rakibi Joe Biden'ı kastediyor) postu deldirdi. Yakında görüşmek üzere!!!" yazıyordu.

Beyaz Saray olayla ilgili yaptığı açıklamada Trump'ın videodaki 'White Power' (Beyazların Gücü) ifadesini fark etmediğini söyledi: "Başkan Trump, The Villages topluluğunun hayranıdır. Videoda yer alan bir beyanı duymamıştır, onun gördüğü çok sayıda destekçisinin duyduğu büyük heyecandır."





ABD'deki tek siyah Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, CNN'e verdiği röportajda videoyu 'saldırgan' bulduğunu söyledi ve "Hiç şüphe yok ki bunu retweet etmemeliydi ve silmeli" dedi.

Trump'ın Kasım ayındaki seçimlerde rakibi Demokrat aday Joe Biden ise, "Ülkenin ruhu için savaş verdiğimiz bir dönemdeyiz. Başkan, bu savaştaki tarafını seçmiştir ama hiç şüpheniz olmasın bu bizim kazanacağımız bir savaş olacaktır" diye konuştu.

ABD, 25 Mayıs'ta George Floyd'un polis tarafından güpegündüz öldürülmesiyle bütün dünyaya yayılan protesto dalgasına sahne oldu, gösteriler daha sonra kölelik dönemine ve İç Savaş'taki Konfederasyon liderlerine ait heykellerin yıkılmasına dönüştü.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ırkçı bulunan ilk sosyal medya paylaşımı değil.

Trump'ın 2017 yılında Twitter hesabından, aşırı sağcı İngiliz Britain First grubuna ait İslam karşıtı videolar paylaşması tepki yaratmıştı. Trump'a dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May de tepki göstermişti.

Trump 2019'da ise Demokrat Partili Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Ömer'e 'ülkenize dönün' çağrısı yapmıştı.

Trump, dört Demokrat Partili Kongre üyesine yönelik "Neden geldikleri ülkelere geri dönüp sistemi bozuk ve suç istilası altındaki ülkelerindeki durumu düzeltmeye yardımcı olmuyorlar?" demişti.

Trump'ın hedef aldığı Demokrat Partililerin hepsi ABD vatandaşı, üçü de ABD doğumlu.

Kaynak: BBC Türkçe