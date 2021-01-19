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19.01.2021 - 23:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Trump: Daha yeni başlıyor!

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın konuşması kaydettiği videodan bölümleri planlanandan önce yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump, veda konuşmasında "Başlattığımız hareket daha yeni başlıyor" diyecek ve "Buraya yapmaya geldiğimiz şeyi ve çok daha fazlasını yaptık" ifadelerini kullanacak.

Son dakika... Trump: Daha yeni başlıyor!

Başkan Donald Trump, veda konuşmasında bir sonraki yönetimin başarısı için dua edeceğini söyleyecek.

Beyaz Saray, Başkan seçilen Joe Biden’ın göreve başlamasından bir gün önce, Trump'ın konuşma yaptığı videodan bölümleri planlanandan önce yayınladı. Videoda Trump, "Bu hafta yeni bir yönetimin açılışını yapıyor ve Amerika'yı güvende ve müreffeh tutmadaki başarısı için dua ediyoruz" diyecek.

Trump destekçilerinin Kongre binasına saldırmasını da ele alacak ve "Tüm Amerikalıların Kongre Binası'na yapılan saldırıdan dehşete düştüğünü" ve "siyasi şiddetin Amerikalılar olarak değer verdiğimiz her şeye saldırı olduğunu" ve "asla hoş görülemeyeceğini" söyleyecek.

Trump, Orta Doğu'daki ilişkileri normalleştirme çabaları da dahil olmak üzere, görevdeki en büyük başarıları olarak gördüğü şeyleri de duyuracak.

Başkan Trump, "Buraya yapmaya geldiğimiz şeyi ve çok daha fazlasını yaptık" diyecek.

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