Son dakika... Trump'ın korktuğu başına geldi! Kelimenin tam anlamıyla utanç verici...

ABD lideri Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in gelecek haftalarda piyasaya çıkması beklenen kitabı, çok ağır suçlamalar içeriyor. Trump'ı 'tam bir dolandırıcı, bir yalancı, bir sahtekar, adi biri, bir ırkçı, yırtıcı bir hayvan ve bir dolandırıcı' olarak tanımlayan kitap, ABD liderinin başka kadınlarla girdiği cinsel ilişkileri gizlemek için karısı Melania'yı söylenen yalanları da içeriyor.

ABD'de Başkan Donald Trump hakkında çıkan kitaplara bir yenisi ekleniyor. Donald Trump'ın eski özel avukatı Michael Cohen'in yazdığı 'Disloyal: A Memoir-Sadakatsiz: Anılar' isimli kitabın gelecek haftalarda piyasaya çıkması bekleniyor.

ntv.com.tr'nin haberine göre, uzun yıllar boyunca Trump'a en yakın kişilerden biri olan Cohen, söz konusu kitabın önsözünü internet üzerinden yayınladı. Burada Trump'la ilgili olarak, "O'nu bir bakıma ailesinden daha iyi tanıyordum, çünkü ben striptiz kulüplerindeki, şüpheli iş görüşmelerindeki gerçek kişiyi gördüm" diyen Cohen, Trump'ın düşüncesizce davrandığı anlarda gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirtti.





Eski müvekkili Trump'ın, böyle zamanlarda, 'tam bir dolandırıcı, bir yalancı, bir sahtekar, adi biri, bir ırkçı, yırtıcı bir hayvan ve bir dolandırıcı' olduğunu ifade eden Cohen, Trump'ın müteahhitliği döneminde, 'O'nun adına müşterileri aldattığını, ortaklarını dolandırdığını, eşi Melania'ya, Trump'ın başka kadınlarla birlikteliğini gizlemek için yalan söylediğini ve Trump'ın yoluna çıkan rakiplerini ezmek için insanlara bağırıp mobbing uyguladığını' dile getirdi.

Kitabında Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki seks kulüplerinde yaşadığını iddia ettiği sıra dışı olayları da detayları ile anlatan Michael Cohen, ayrıca Trump'ın vergi kaçırma faaliyetleri ile gizli bir sevgilisini susturmak için, eski Sovyetler Birliği'nde rüşvet alan memurlarla iş birliğine de tanıklık ettiğini öne sürüyor.





Michael Cohen kitabında, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildiği 2016 başkanlık seçimlerinden önce gizlice Rusya ile iş birliği yaptığını ancak bunun Trump karşıtlarının dile getirdiği gibi akıllıca tasarlanmadığını ifade ediyor. 2016 seçimlerinde Trump'ın hile yaptığını da iddia eden hukukçu Cohen, bununla ilgili ayrıntılı bilgi vermiyor.





BEYAZ SARAY: COHEN YALANCILIĞIYLA TANINIYOR

Başkan Trump hakkında çok ağır ithamlar içeren kitabın önsözü ile ilgili olarak Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. CNN televizyonun bildirdiğine göre Beyaz Saray sözcülüğü kitabın tamamen bir "uydurma" olduğunu ve Cohen'in yalancı kişiliğiyle tanındığını ifade etti.

Amerikan kamuoyunda Başkan Trump'ın 'kirli işlerini temizleyen' ve 'karanlık işlerine bakan' kişi olarak tanınan Michael Cohen, Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile iş birliği yapmayı kabul etmiş ve Kongre önünde sorguya çekilmeyi kabul etmişti. Donald Trump da bunun üzerine Cohen‘i 'hain' olarak nitelendirmişti.





Michael Cohen, Trump'la ilgili kitabının önsözünde, ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade vermeden önce hayatını tehlike altında hissettiğini belirterek, "ABD Başkanı benim ölmemi istiyordu" dedi. Cohen bununla ilgili olarak, "Ya da Donald Trump'ın diyeceği şekilde: Benim ölü olmam onu rahatsız etmezdi. Trump böyle konuşurdu, bir mafya babası gibi" ifadelerini kullandı.

COHEN'İN İŞLEDİĞİ SUÇLAR

Michael Cohen, 2018 yılının aralık ayında vergi kaçırmak, mali suçlar ve yalan beyandan suçlu bulunarak üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump'ın eski avukatı Cohen aynı zamanda müvekkilinin başkan adaylığı sürecinde, Trump ile ilişki yaşadığını dile getiren porno aktrisi Stormy Daniels ve eski bir Playboy modeline konuşmamaları için para vermiş ve bu eylemi ile Amerikan seçim kampanyası finasmanı ile ilgili yasaları çiğnemişti.





Michael Cohen, geçen mayıs ayında koronavirüs krizi nedeniyle cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınmış ancak temmuz ayında yeniden cezaevine konmuştu. Avukatları, Cohen'in yeniden cezaevine gönderilerek, Trump hakkındaki kitabın yayınlanmasının engellenmek istendiğini savunuyor.

Cohen'in davasına bakan hakim de, avukatların bu tezini haklı bularak, resmi makamların Cohen'i yeniden hapse sokarak "bir intikam önlemi" aldıklarına hükmetmiş ve Michael Cohen'in cezasını evinde çekmesine karar vermişti.

Cohen'in henüz piyasaya çıkmadan büyük tartışmalara neden olan, "Sadakatsiz: Anılar. Başkan Donald J. Trump'ın eski özel avukatının gerçek hikayesi" adlı kitabının, 3 Kasım tarihinde yapılacak olan Başkanlık Seçimleri'nden önce piyasaya çıkacağı bildiriliyor.

Kaynak: ntv.com.tr