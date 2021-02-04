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04.02.2021 - 23:45 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Trump'tan şok 'azil' adımı!

Eski ABD başkanı Trump'ın azil davasında yemin altında ifade vermeyeceği bildirildi. Demokrat vekiller, Trump'ın "yemin altında" ifade vermesi çağrısı yapmıştı.

Son dakika... Trump'tan şok 'azil' adımı!

NBC muhabirinin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Bruce Castor'a dayandırdığı haberine göre, Trump azil davasında yemin altında ifade vermeyecek.

Trump'ın avukatları, "Anayasaya aykırı" bir süreçte olumsuz çıkarım yapılamayacağını söyledi.

6 Ocak'ta düzenlediği mitingin ardından destekçilerinin Kongre binasını basması sonrası Demokratlar, Cumhuriyetçi Trump'ın başkanlıktan azledilmesi için çalışmalara başlamıştı. Cumhuriyetçiler ise azil davasının Anayasaya aykırı olduğu görüşünde.

Senatodaki yargılama sürecinde "savcılık" görevi görecek Demokrat vekiller, Trump'ın avukatlarına resmi bir mektup göndererek eski başkanın "yemin altında" ifade vermesi çağrısı yapmıştı.

 

Kadıköy'de HDP milletvekilleri yol kapattı, trafik felç olduKadıköy'de, yasağa rağmen HDP milletvekilleri ile yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 65 kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatan HDP milletvekillerine vatandaşlar tepki gösterdi.
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