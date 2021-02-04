Son dakika... Trump'tan şok 'azil' adımı!

NBC muhabirinin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Bruce Castor'a dayandırdığı haberine göre, Trump azil davasında yemin altında ifade vermeyecek.

Trump'ın avukatları, "Anayasaya aykırı" bir süreçte olumsuz çıkarım yapılamayacağını söyledi.

6 Ocak'ta düzenlediği mitingin ardından destekçilerinin Kongre binasını basması sonrası Demokratlar, Cumhuriyetçi Trump'ın başkanlıktan azledilmesi için çalışmalara başlamıştı. Cumhuriyetçiler ise azil davasının Anayasaya aykırı olduğu görüşünde.

Senatodaki yargılama sürecinde "savcılık" görevi görecek Demokrat vekiller, Trump'ın avukatlarına resmi bir mektup göndererek eski başkanın "yemin altında" ifade vermesi çağrısı yapmıştı.