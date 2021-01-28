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28.01.2021 - 21:41 | | AA

Son dakika: Tunus Cumhurbaşkanı'na şüpheli zarf! Açan kişi hastanelik oldu

Tunus Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdiresi'nin, Cumhurbaşkanı Kays Said'e gönderilen "şüpheli zarfı açmasının ardından" görme kaybına uğradığı belirtildi

Son dakika: Tunus Cumhurbaşkanı'na şüpheli zarf! Açan kişi hastanelik oldu

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in adına pazartesi günü, göndericinin adını taşımayan özel bir zarf geldi. Divan Müdiresi Nadiya Ukkaşe, şüpheli zarfı açması sonucu sağlık durumu kötüleşerek, baş ağrısı ve büyük oranda görme kaybı yaşayarak, baygınlık geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Zarfın açılması sırasında Ukkaşe'nin yakınında bulunan bir personelin de aynı şikayetleri daha hafif derecede yaşadığı belirtilen açıklamada zarfın, İçişleri Bakanlığına yönlendirilmesine karar verilmeden önce evrak imha makinesine atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukkaşe'nin gerekli kontroller ve tahlillerin yapılması için askeri hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in durumu iyi

Zarfın içerisinde bulunan maddenin ne olduğuna dair henüz net bilgi elde edilmediği aktarılan açıklamada, kamuoyunda yaşanacak karışıklıktan kaçınmak adına olayın yaşandığı gün konunun duyurulmadığı belirtildi.

"Cumhurbaşkanının sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir zarar görmediği" bilgisi paylaşılan açıklamada, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından yazılı açıklama yapılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

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