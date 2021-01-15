15.01.2021 - 11:33 | | AA
Son dakika! Türkiye-Yunanistan arasındaki görüşmeler yeniden başlayacak
Gelen bir son dakika haberine göre; Güvenlik kaynakları, Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO'daki teknik görüşmelerine gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı.
Detaylar birazdan...
Proje casuslarına operasyon! Flaş İsrail detayı...Türk Savunma Sanayii'si ile ilgili projeleri casusluk yaparak başkalarına sattığı gerekçesiyle bazı kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Maliyet gibi kritik bilgileri sızdırarak ihaleye fesat karıştırmakla suçlanmıştı. İşte o gruba yönelik bir operasyon düzenlendi. 1'i eski Savunma Sanayi Başkanlığı çalışanı 6 kişi gözaltına alındı. Peki operasyonda yeni detaylar var mı? Türk Savunma Sanayii'ne ait kritik bilgiler sızdırılmış olabilir mi?