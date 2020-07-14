14.07.2020 - 18:50 | | DHA
Son dakika... Türkiye'den Kudüs'te Türk bayrağının yakılmasına tepki: Şiddetle kınıyoruz
Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk bayrağının yakılmasını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzun önünde 13 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Şanlı bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz. Bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını bekliyoruz" denildi.
Pençe Kaplan Operasyonu'nunda 62 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 28. gününe giren Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman komandolarımızın nefesi hainlerin ensesindedir." dedi.