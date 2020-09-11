MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Türkiye'den Macron ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi
ABONE OL
11.09.2020 - 13:33 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Türkiye'den Macron ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Korsika'daki MED7 zirvesinin sonuç bildirgesinde yer alan ifadelerin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirtti, "Gerginliğin azaltılması için Yunanistan’ın Oruç Reis araştırma gemimizin etrafındaki askeri gemilerini çekmesi, NATO’nun ayrıştırma inisiyatifine destek vermesi, Meis dahil Doğu Ege adalarını silahlandırmaktan vazgeçmesi ve Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik son dönemde artan baskılarına son vermesi elzemdir" dedi.

Son dakika... Türkiye'den Macron ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY’nin katılımıyla 10 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadeler, geçen sene olduğu gibi taraflı, gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksundur.

Yunanistan’ı uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist deniz yetki alanı iddialarından vazgeçmeye davet ediyoruz. Gerginliğin azaltılması için Yunanistan’ın Oruç Reis araştırma gemimizin etrafındaki askeri gemilerini çekmesi, NATO’nun ayrıştırma inisiyatifine destek vermesi, Meis dahil Doğu Ege adalarını silahlandırmaktan vazgeçmesi ve Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik son dönemde artan baskılarına son vermesi elzemdir.

Türkiye Doğu Akdeniz’e en uzun kıyısı olan ve AB’ye aday bir ülkedir.

Doğu Akdeniz’de diyalog ve işbirliğinin hakim kılınması için öncelikle Yunanistan’ın Türkiye ile önkoşulsuz olarak masaya oturması, Kıbrıslı Rumların Adanın ortak sahibi olan KKTC ile hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi için gelir paylaşımı dahil işbirliği yapması, kendi dar görüşlü çıkarlarına AB’yi alet etmemesi ve AB’nin ve bahsekonu bildiriye imza atan diğer ülkelerin ise uluslararası hukuka ve AB müktesebatına aykırı olarak dayanışma kisvesi altında körü körüne izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmesi lazımdır. Dayanışma haklı olduğunda, haklıyla yapılır. Haksızla dayanışma olmaz."

Bakan Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için tarih verdiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerinin ardından, "Bu hattın da önümüzdeki yıl bu tarihlerde inşallah tamamını bitirmiş olacağız. Halkalı- Havalimanı hattını da tamamladığımızda, İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş oluyoruz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak 2020? Yüz yüze eğitim kaç gün olacak?

Okullar ne zaman açılacak 2020? Yüz yüze eğitim kaç gün olacak?

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

Sisal Şans Ağustos’ta 199 milyon 300 bin TL kazandırdı

Sisal Şans Ağustos’ta 199 milyon 300 bin TL kazandırdı

Sıradaki Haber