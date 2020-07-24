Son dakika... Türkiye'den Pence'e 'Ayasofya' yanıtı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ayasofya paylaşımına verdiği yanıtta, Ayasofya Kebir Camii'nin tüm dinlere açık olacağını ve içerisindeki mozaiklerin korunacağını belirterek, Yunan Ortodoks Kilisesinin Osmanlı mirasları için aynı şeyi söyleyip söylemeyeceğini sordu.

Pence'in Amerikan Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros ile yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından "Ayasofya'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması" mesajının ardından, Büyükelçi Kılıç'tan yanıt geldi.

Pence'in paylaşımına verdiği yanıtta, Kılıç, "Ayasofya, tüm inançlar için açık kalacaktır. Son 500 yıldır olduğu şekilde, tarihi mozaikler korunacaktır." ifadesini kullandı.

Kılıç ayrıca, Pence'e "Başpiskopos Elpidophoros, aynı şeyi Yunanistan'daki Osmanlı Müslümanlarının mirası için söyleyebiliyor mu?" sorusunu yöneltti.

Pence'in Ayasofya mesajı

Pence söz konusu Twitter paylaşımında, "Başpiskopos Elpidophoros'a da söylediğim gibi, ABD Ayasofya'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması çağrısında Yunan Ortodoks Kilisesinin yanında durmaktadır." ifadesini kullandı.

Hem yurt içi hem de yurt dışında dini özgürlüklerin korunmasının ABD'nin dış politikasının önceliği olduğunu vurgulayan Pence, ABD'deki 1,5 milyon Yunan Ortodoks Kilisesi üyesinin yaptığı işlere de değer verdiklerinin altını çizdi.