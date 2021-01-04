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04.01.2021 - 12:09 | | DHA

Son dakika... Türkiye'nin Köln Başkonsolosuğu'nu yasa boğan ölüm haberi!

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin Köln Başkonsoluğu şoförünün 3 gündür kaybolan oğlu Ahmet Kiranlioğlu’nun (25) cesedi Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentinde Ren Nehrinde bulundu.

Son dakika... Türkiye'nin Köln Başkonsolosuğu'nu yasa boğan ölüm haberi!

Almanya'da Türkiye'nin Köln Başkonsoluğu şoförünün 3 gündür kaybolan oğlu Ahmet Kiranlioğlu’nun (25) ölümü sevenlerini yasa boğdu. Baba İsrafil Kiranlioğlu 31 Aralık Yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından genç yaştaki oğlundan haber alamadığını duyurdu. Paylaşımın ardından Ahmet Kiranlioğlu’nun arkadaşları genci Köln kenti ve çevresinde aramaya başladı. Baba İsrafil Kiranlioğlu'na acı haber 3 Ocak sabahı ulaştı.

ARACINDA MEKTUP BULUNDU

Neuss polisi kayıp gencin cesedini Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentindeki Ren Nehri'nde bulunduğu ifade edildi. Kayıp gence ait aracın da Köln’ün Poll semtinde Rodenkirschen köprüsü altında içinde bir mektup ile bulunduğu ifade edilirken, Köln polisi Ahmet Kiranlioğlu’nun şüpheli ölümüne ilişlkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. ​Hayatını kaybeden Ahmet Kiranlioğlu'nun 3 ay önce dünya evine girdiği ifade edildi.

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