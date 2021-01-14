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14.01.2021 - 21:56 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Twitter devreye girdi! Rus aşısına siber tehdit...

Sosyal medya platformu Twitter, web sitesinde Rus Sputnik V COVID-19 aşısını tanıtan resmi hesaba erişimi kısıtladı. Sputnik, daha sonra erişimin açıldığını duyurdu.

Son dakika... Twitter devreye girdi! Rus aşısına siber tehdit...

Aşı için Twitter sayfasında "Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlanmıştır ... çünkü bazı olağandışı faaliyetler olmuştur" dendi ancak yine de kullanıcıların sayfayı tıklayıp erişmesine izin veilrmesine rağmen, aşı için Twitter sayfasında bir açıklamaya yer verildi

Hesabı yöneten ve aşıyı yurtdışında pazarlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu yaptığı açıklamada, "Bunun nedenlerini araştırıyoruz." dedi.

Fon, "Tüm abonelerimizden erişimimizi yeniden sağlamalarını talep etmeleri için Twitter'a yazmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD TOPRAKLARINDAN SİBER TEHDİT

Sputnik, daha sonra yaptığı açıklamada hesaba erişimin tekrar açıldığını duyurdu.

Sputnik ayrıca hesabın Twitter tarafından, ABD'nin Virginia eyaletinden gelecek olası bir güvenlik aşımı nedeniyle askıya aldığını bildirdi.

Ordu'da zincirleme trafik kazasıOrdu'nun Fatsa ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 otomobil yandı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaraladı.
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