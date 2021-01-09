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HaberlerDünya Haberleri Son dakika! Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
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09.01.2021 - 02:38 | | AA

Son dakika! Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Son dakika haberine göre Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.

Son dakika! Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika Twitter, Trumpın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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