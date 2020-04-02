02.04.2020 - 18:20 | | AA
Son dakika | Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren 7 bin 891 hesabı sildi
Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı 7 bin 891 hesabı sildiğini duyurdu.
Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldüİstanbul Avcılar'da pazar alışverişinden dönen yabancı uyruklu bir adam bir anda kaldırıma yığıldı. 56 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacakken kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor. Hayatını kaybeden adamın etrafında sosyal mesafeyi hiç sayarak toplanan vatandaşları polis uyararak dağıttı.