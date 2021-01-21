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21.01.2021 - 15:36 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Ülke şokta... 7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre, Filipinler açıklarında, 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Ülke şokta... 7 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler ve Talaud Adaları açıklarında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 95 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.  Yerel saatle 12:23'te meydana gelen depremin ardından henüz tsunami uyarısnda bulunulmadı.

Merkez üssü Pondaguitan'ın 219 kilometre güney doğusu olan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Ülke şokta... 7 büyüklüğünde deprem

Koronalı botoks partisi andıran ortamda dudağından oluyordu!Eskişehir’de bir kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde 20-30 kişinin bir arada olduğu evde adını bilmediği kişiye yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında neredeyse dudaklarını kaybediyordu.
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