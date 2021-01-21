21.01.2021 - 15:36 | | milliyet.com.tr
Son dakika: Ülke şokta... 7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberine göre, Filipinler açıklarında, 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler ve Talaud Adaları açıklarında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 95 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 12:23'te meydana gelen depremin ardından henüz tsunami uyarısnda bulunulmadı.
Merkez üssü Pondaguitan'ın 219 kilometre güney doğusu olan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...