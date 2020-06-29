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29.06.2020 - 16:55 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Yunanistan sınır kapılarını Türklere açıyor

Son dakika haberi... Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan sınır kapılarını 1 Temmuz’da tekrar açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye de var.

Son dakika... Yunanistan sınır kapılarını Türklere açıyor

Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7’sini 1 Temmuz itibariyle açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye-Yunanistan sınır kapısının da olduğu ifade edildi. Yunan medyası, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu.

İzmir'de oto yıkamacıda yavru köpeğe uygulanan şiddet kameraya yansıdıSon dakika haberi... İzmir'in Aliağa ilçesinde oto yıkamacıya gelen O.A.'nın kirlendiği için yavru köpeğine uyguladığı şiddet anları cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine polis soruşturma başlattı.
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