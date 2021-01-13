Son dakika... Yunanistan'da deprem fırtınası

Yunanistan'ın ortasında yer alan Patra'da Salı gününden bu yana bir deprem fırtınası yaşanıyor. Yerel medya, Aegio bölgesinde son 24 saat içerisinde çok sayıda sarsıntı gerçekleştiğini bildiriyor.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Korint Kanalı çevresindeki depremlerin en büyüğü 5.2. Aynı bölgede büyüklükleri 4.7 ve 4.5'e ulaşan çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Yerin iki ila 10 kilometre altında meydana gelen depremler, başkent Atina'da bile hissedildi.

Birçok fay hattının üzerinde bulunan Yunanistan'daki son büyük deprem, Samos Adası açıklarındaydı. 6.7 büyüklüğündeki sarsıntı 30 Ekim 2020 tarihinde Samos ile Seferihisar arasında gerçekleşti, kayıtlara İzmir depremi olarak geçti.