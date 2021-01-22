Son dakika: Yunanistan'dan flaş askerlik adımı! Türkiye sınırı ve Ege adalarında...

Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos Perşembe günü, Yunan Ordusu'nda görev yapanların zorunlu askerlik süresinin dokuz aydan 12 aya çıkarıldığını duyurdu.

Karar, Başbakan Kyriakos Miçotakis'in başkanlık ettiği Dışişleri ve Savunma Konseyi'nin (KYSEA) Perşembe günü yaptığı toplantıda alındı.

Panayiotopulos, Miçotakis'in Silahlı Kuvvetlerin imkan ve personel düzeyinin geliştirilmesi talimatı doğrultusunda bu kararı aldıklarını söyleyerek, konuya ilişkin detaylı açıklamanın gelecek günlerde yapılacağını kaydetti.

Türkiye sınırında veya Ege adalarında görev yapan askerlerin yeni tedbirden muaf tutulması bekleniyor.

Yunan Donanması veya Hava Kuvvetlerindekilerin, şimdiye kadar olduğu gibi, 12 aylık ulusal hizmeti tamamlamaları gerekecek.

Yunanistan'da askerlik hizmeti, 19 yaşından itibaren tüm sağlıklı vücutlu erkekler için zorunlu.

FRANSIZ SAVUNMA BAKANI PARLY ATİNA'YA GİDECEK

Öte yandan Yunan Ekathemerini gazetesini haberine göre Panagiotopoulos, Yunanistan'a 18 Fransız Rafale savaş uçağı tedarik sözleşmesini imzalamak üzere Pazartesi günü Atina'yı ziyaret edecek olan Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Kaynaklara göre, Parly ayrıca dört adet Fransız 122 metrelik Belharra sınıfı fırkateynlerin temini için teklif getirecek.