29.01.2021 - 21:37 | | DHA
Sosyal medya onu konuşuyor! Arı kovanına döndü
Sosyal medya bu genci konuşuyor. Dominik Cumhuriyeti'nde kolunda binlerce arıyla "ayaklı kovanı" andıran genç, sosyal medyada viral oldu.
Dominik Cumhuriyeti'nde kimliği açıklanmayan bir kişi, sokakta kolunda binlerce arıyla yürürken görüldü. Görüntülerde konuşan Dominikli genç, kraliçe arıyı avucunun içine aldığını, diğer arıların da onu takip ederek koluna konduğunu ifade etti. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda, " Ayaklı kovan geziyor" yorumunda bulunuldu.
Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.