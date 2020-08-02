SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya dönüyor

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketinin uzaya fırlattığı Dragon uzay aracı ekibi bugün Dünya’ya ayak basacak. 30 Mayıs’ta fırlatılan ve 31 Mayıs’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşan NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i taşıyan Crew Dragon kapsülü bugün TSİ 02.34’te Dünya’ya dönmek üzere yola çıktı.
Kapsülün, yaklaşık 19 saat sürecek yolcuğun ardından Meksika Körfezi veya Florida’nın doğu kıyılarına yakın bir konuma iniş yapması bekleniyor.
Avcılar'da akılalmaz görüntü! Motosiklete 4 kişi bindilerİstanbul Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden bir motosiklette ikisi çocuk dört kişinin olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk başka bir otomobilde bulunanlar tarafından görüntülendi.