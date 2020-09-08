Sri Lanka Hakkında Bilgiler; Sri Lanka Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Sri Lanka bayrağı, yeşil, turuncu ve sarı renklerinden oluşur. Sarı renk, ülkenin resmi dini olan Hinduizmi temsil eder. Yeşil renk İslam'ı, turuncu ise Hinduizm’i simgelemektedir. Bayrağın üzerinde yer alan altın aslan figürü birçok eski medeniyet tarafından da kullanılmıştır. Altın Aslan, insanlığın ortak değerlerini yansıtan evrensel bir semboldür. Aslanın elindeki kılıç ise devletin otoritesini ve toplumsal adaleti simgeler. Aslan ve kılıç motifleri kırmızı bir zeminde yer alır.



65.610 kilometrekarelik bir alana sahip ülke 9 eyaletten oluşuyor. Özerk olan bu eyaletler, merkezi yönetim tarafından idare edilir. En kalabalık ve büyük bölgeleri Batı Eyaleti ve Merkez Eyalettir. Ülkenin diğer eyaletleri arasında Uva, Kuzey Merkez Eyaleti ve Sabaragumawa yer alıyor. Sri Lanka'nın en bilinen şehirleri ise şunlardır: Kolombo, Badulla, Nuwara Eliya, Jaffna, Kotte ve Matara. Ülkenin geneline muson iklim hakim olduğu için en fazla yetiştirilen tarım ürünleri çay ve pirinçtir. Sri Lanka'nın en çok ihraç ettiği ürün ise sadece bu ülkede yetişen Nareepol adlı tropikal bir meyvedir.



Sri Lanka Nerededir?



Sri Lanka, Asya kıtasının güney kesiminde yer alıyor. Bir ada ülkesi olduğu için başka bir ülkeyle kara sınırı bulunmaktadır. Sri Lanka'ya en yakın ülke 31 kilometre kuzeyindeki Hindistan'dır. Hint Okyanusuna kıyısının olması ülkede balıkçılık ve gemi taşımacılığının gelişmesinde etkili olmuştur.



Sri Lanka Nüfusu Ne Kadar? (2020)



2020 yılında hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan verilere göre Sri Lanka'nın nüfusu 21.413.249'dur. Bu rakamlar resmi değil tahminidir. Sri Lanka nüfusunun dörtte üçünü Budist Sinhaliler oluşturuyor. Ülkede 3 milyona Hindu Tamil yaşarken Müslümanların toplam nüfusu 2 milyona yakındır. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 78 erkeklerde 72'dir.



Sri Lanka'nın Başkenti Neresidir?



Sri Lanka'nın resmi ve gayrı resmi olmak üzere iki başkenti vardır. Resmi başkenti Kolombo, gayrı resmi başkenti ise Sri Jayawardenapura Kotte'dir. Yüz ölçümü 37,31 kilometrekare olan Kolombo, ülkenin en büyük ve en kalabalık şehridir. İmalat ve makine sanayisinin yıldan yıla geliştiği şehrin ekonomik faaliyetleri içerisinde yaz ve deniz turizmi de yer alıyor. Toplam nüfusu 755 bine yakın olan Kolombo tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü. Kolombo'nun en fazla turist çeken yerleri şunlardır: Gangaramaya Tepesi, Galla Face kıyıları, Jami Ul Alfar Cami, Beira Gölü ve Viharamahadevi Parkı.



Hükümet binalarının yer aldığı Kotte ise ülkenin siyasi başkentidir. 17 kilometrekarelik alana kurulmuş olan kent, ülkenin Batı Eyaletinde yer alıyor. Ünlü Diyawanna Gölü ve Diyatha Parkı, bu şehrin sınırları içerisinde yer almaktadır. Sri Lanka'nın diğer büyük şehirleri, Mannar, Ratnapura, Kandy, Dambulla, Hikkaduwa, Dehiwala Mount Lavinia, Mirissa, Ampara, Padukka, Mahiyanganaya ve Bentota'dır.



Sri Lanka'nın Para Birimi Nedir?



Ülkede resmi olarak kullanılan para birimi Sri Lanka Rupisidir. Sri Lanka Merkez Bankası, parayı basma ve dağıtma yetkisine sahiptir.



Sri Lanka'da Konuşulan Diller



Sri Lanka'nın iki resmi dili vardır. Resmi yazışmalar Tamilce ve Seylanca yapılır. Bunun dışında İngilizce ve Almanca en çok konuşulan Avrupa dilleri arasında yer alıyor.



Sri Lanka ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Türkiye ile Sri Lanka arasında 2 saat 30 dakikalık zaman farkı bulunmaktadır. Örneğin Türkiye'de saat 14.00 iken Sri Lanka'da 16.30'dur.