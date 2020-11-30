MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Sri Lanka'da hapishanede ölümcül koronavirüs isyanı
ABONE OL
30.11.2020 - 09:48 | | AA

Sri Lanka'da hapishanede ölümcül koronavirüs isyanı

Sri Lanka'nın Batı Eyaleti'nde, yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan isyanda 8 mahkum hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da hapishanede ölümcül koronavirüs isyanı

Emniyet Sözcüsü Ajith Rohana, başkent Colombo'nun yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Mahara Cezaevindeki mahkumların "kargaşa" çıkardığını açıkladı. Rohana, ancak "kargaşa, isyana döndü." ifadesini kullandı.

Kontrolü ele geçirmeye çalışan mahkumlardan yüzlercesinin de kaçmaya çalıştığını belirten Rohana, gardiyanların durumu kontrol altına almak için ateş açtığını dile getirdi.

Rohana, ülkenin en kalabalık cezaevlerinden biri olan Mahara'da çıkan olayda 8 mahkumun hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bazı mahkumların ve 2 gardiyanın durumunun ağır olduğunu ifade eden Rohana, yüzlerce takviye güvenlik gücünün cezaevine konuşlandırılarak güvenliğin artırıldığını kaydetti.

Bu arada, yerel medyadaki haberlere göre, mahkumlar cezaevindeki Kovid-19 vakası sayısının artmasını protesto ederek, kefaletle erken tahliyelerini ve daha iyi koşulların oluşturulmasını talep etti.

Ülkenin farklı kentlerindeki en kalabalık 5 cezaevinde binden fazla mahkum Kovid-19'a yakalandı, en az 2'si hayatını kaybetti.

Yaklaşık 50 cezaevi personelinde de Kovid-19 tespit edildi.

Sri Lanka'da 10 bin kişi kapasiteli cezaevlerinde 26 binden fazla mahkum kalıyor.

Son haftalarda birçok cezaevinde Kovid-19 vaka sayılarının artması üzerine isyanların çıktığı ülkede, benzer bir isyanda geçen hafta ve martta birer mahkum hayatını kaybetmişti.

Ülkede şimdiye kadar 22 bin 988 Kovid-19 vakası saptanırken, virüs nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti.

Maltepe’de motosiklet kazası kameradaMaltepe’de seyir halindeki motosiklet karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yakalandı! 'Arkadaşımın öcünü aldım' dedi

Yakalandı! 'Arkadaşımın öcünü aldım' dedi

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

Kar yağdı dağda mahsur kaldılar

Kar yağdı dağda mahsur kaldılar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet