Stratejik kuşatma sürüyor

Libya’da BM tarafından tanınan meşru hükümet UMH, Hafter güçlerinin kontrolündeki El Watiya Hava Üssü’nü geri almak için önceki gün operasyon başlatmıştı. Üs çevresinde hakimiyet sağlayan UMH, burayı kuşatmaya aldı. Üssün çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, iki taraf da kayıplar verdi. Hafter unsurları ilk saldırıyı püskürttü, ancak UMH’nın operasyonu sürüyor.

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA’ya yaptığı açıklamada, Libya Ordusu’nun üssü dört taraftan kuşatma altına alarak, tehdit olmaktan çıkardığını söyledi. Operasyonda büyük gelişme katettiklerini aktaran Mecei, operasyonun planlandığı gibi sürdüğünü kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait SİHA’ların hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Mecei, “Watiya operasyonu esnasında bazı askerlerimiz şehit oldu” dedi.

Şehit sayısı hakkında bilgi vermeyen Mecei, üssün halen hizmet dışı olduğu ve Hafter milislerince kullanılamadığını vurguladı. Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu da, Watiya Üssü’ne düzenlenen 24 hava operasyonunda 2 Grad aracı ile çeşitli silahlar ve mühimmat araçlarının imha edildiğini duyurdu.

Trablus’a saldırı

Watiya, Hafter milislerinin elindeki ülkenin batısındaki son askeri hava üssü olma niteliği taşıyor. Libya ordusunun, ülkenin batısını milislerden arındırma çabasında üssün alınması kritik bir eşik olarak görülüyor.

Öte yandan Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’taki Tecura sahil yoluna düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 19 sivil yaralandı.