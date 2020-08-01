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01.08.2020 - 03:51 | | AA

Sudan'da kamyonetle otobüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sudan'nın El-Jezirah eyaletinde kamyonetle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Sudan'da kamyonetle otobüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 

Sudan Resmi Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, El-Jezirah eyaletine bağlı El-Denagla köyünün yakınlarındaki Medeni-Gadarif kara yolunda kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 4 polisin bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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