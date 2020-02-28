Süper yayıcıya test yapmadılar

Çin’in Hubey Eyaleti’nin Vuhan kentinden bölgeye ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Küresel çapta virüs korkusu da yayılma hızı kadar dünyayı hızla sarıyor. Virüs Çin anakarası dahil 50’nin üstünde ülkede görüldü. Avrupa’da İtalya, Ortadoğu’da da İran Çin’den sonra en çok Kovid-19 vakası görülen ülkeler oldu.

Test yapmadılar

Koronavirüsün Avrupa’da yayılmasının sorumlusu olarak gösterilen İtalya’da virüsten ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi, vaka sayısı da 650’ye çıktı. İspanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hırvatistan, Norveç, Yunanistan, Cezayir, Brezilya, Gürcistan, Norveç, Danimarka, Estonya ve Almanya’nın aralarında bulunduğu ülkelerde İtalya bağlantılı yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. İtalya’da Lombardiya ve Veneto bölgelerinde, toplam 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasaba karantina altına alındı. Ülkenin ardından hızla diğer Avrupa ülkelerine yayılan virüsün kaynağını araştıran İtalya, virüsü ilk kapan “süper yayıcı”yı buldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 38 yaşındaki Mattia isimli erkek, ilk olarak 14 Şubat’ta rahatsızlanarak doktora gitti. Mevsimsel grip teşhisi konan Mattia’ya test yapılmadı, grip ilacı verildi. Ancak Mattia iyileşmedi. İki kez daha, 16 Şubat’ta ve 18 Şubat’ta hastaneye yeniden gitti. Çin’le bağlantısı tespit edilmediği gerekçesiyle yine eve gönderildi. “Süper yayıcı”, solunum sıkıntısıyla yeniden hastanenin yolunu tuttu. Eşi bu sırada, Mattia’nın kısa süre önce Çin’den dönen bir arkadaşlarıyla temas kurduğunu söyledi. Mattia’ya koronavirüs testi 19 Şubat’tan sonra yapıldı. Test pozitif çıkınca Mattia, Codogna kasabasında bir hastanede karantinaya alındı.

Durumu ağır

İtalya’daki ilk virüsü kaptığı düşünülen Mattia’nın bu süreçte virüsü hamile eşi de dahil en az 13 kişiye bulaştırdığı sanılıyor. Mattia’nın ilk görüştüğü doktorun virüs kaptığı için hastanede olduğu belirtildi. Milano’nın güneyindeki Pavia’da bir hastanede tedavisi süren Mattia’nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Savcılık bu gelişmelerin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatırken, dün gece salgının merkez üssü Lombardiya bölgesinde bulunan Codogno, Casalpusterlengo ve Lodi kasabalarındaki çok sayıda hastanede polis denetimi yapıldı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, daha önce yaptığı açıklamada isim vermeden bir hastaneyi eleştirmiş, virüsün yayılmasına bu hastanenin sorumsuzluğunun yol açtığını söylemişti.

Öte yandan İtalya 3. Futbol Ligi takımlarından Pianese’de forma giyen King Udah’un koronavirüse yakalandığı ve karantinaya alındığı bildirildi.

İtalya’da virüsün olumsuz yönde etkilediği şehirlerden biri de 50 bin nüfusuna rağmen yılda 30 milyona yakın turist çeken Venedik. Kanalların ayırdığı, köprülerin birleştirdiği, minik adacıklardan oluşan Venedik, su baskınlarının yarattığı krizi atlatamadan şimdi de salgına teslim oldu.

Kendini izole etti

Avrupa’da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya’nın Lombardiya Bölgesi’nde bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontana, yakın çalışma arkadaşında yeni tip koronavirüs tespit edildiği için kendisini iki haftalık karantinaya aldığını duyurdu. Avrupa’da Romanya, Estonya ve Norveç’te de ilk yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi. Kuzey Makedonya’da da Üsküp’te 50 yaşındaki bir kadında virüs tespit edildiğini duyurmuştu. Makedonya da İtalya’da 2 hafta hastanede kalan bu kişiye Kovid-19 testi yapılmadığı açıklanmıştı. İspanya’da ise 6 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 23’ü buldu. Hırvatistan’da da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Fransa’da ise iki kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 38’e ulaştı. Yunanistan’da ilk koronavirüs vakası Selanik’te görüldü.

Gürcistan, Tiflis’te de ilk vakanın görüldüğü ülkeler arasında yer aldı. Almanya ise son iki günde yine İtalya bağlantılı 5 yeni vaka çıkmıştı. Köln’de bir askeri üssü kapatan Almanya’da ise toplam vaka sayısı 31’ye ulaştı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 14 kişide Kovid-19 vakası ortaya çıktığı, 400 kişinin ise virüs şüphesi üzerine karantina altına alındığı belirtildi.

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, bir hafta boyunca katıldığı etkinliklerde pek çok kişinin elini sıktı. Papa’nın önceki gün de Roma’daki Santa Sabina Bazilikası’nda burnunu silerken fotoğrafı çekildi. Papa’nın ayin programlarını iptal ettiği açıklandı.

DSÖ de ‘pandemi’ dedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son günlerde Çin dışındaki ülkelerde pek çok Kovid-19 vakasının çıkmasıyla, virüsün “belirleyici bir noktaya” ulaştığını açıkladı. Ghebreyesus, DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un Çin’de kontrol altına alınıyor gibi göründüğünü belirterek, “Ama bildiğiniz gibi dünyanın geri kalanında olanlar şimdi bizim en büyük endişemiz” dedi.

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 için pandemi (salgın) kelimesinin kullanılmasına karşı çıkan Ghebreyesus, dün ise “Virüs, pandemi potansiyeli taşıyor” ifadesini kullandı. Ghebreyesus, virüs için endişeye kapılınmaması çağrısında bulunarak, “Şimdi korkmanın zamanı değil ama enfeksiyonu önlemek ve hayat kurtarmak için harekete geçme zamanı” değerlendirmesini yaptı.

Japonya’da okullar kapatılıyor

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kovid-19’un yayılması endişesinin artması nedeniyle pazartesinden itibaren tüm ilk ve ortaokullar ile liselerin kapatılacağını duyurdu. Okulların mart ayı sonunda başlayacak ilkbahar tatiline kadar kapalı kalacağı belirtildi. Japonya Eğitim Bakanlığı, karardan 34 bin 847 okulda öğrenim gören 12.8 milyon öğrencinin etkileneceğini açıkladı. Bu arada Japonya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısının 8’e yükseldiği kaydedildi.

İspanya’nın Tenerife adasındaki otelde karantinada kalan turistler, havuz kenarında maskeyle güneşlenirken çekildi.

Kraliyette virüs endişesi

İngiltere’de 13 okulun koronavirüs korkusu nedeniyle kapatılmasının ardından İngiltere Prensi William’ın çocukları Prens George ve Prenses Charlotte’un gittiği Londra’daki Thomas’s Battersea Okulu’nda 4 öğrencinin kayak tatiline İtalya’nın Lombardy ve Veneto bölgelerine gittiği tespit edildi. 4 öğrencinin test sonuçları çıkana kadar evlerinde karantinaya alınacak.

ABD’li oyuncu Gwyneth Paltrow’un Fransa’nın başkenti Paris’e giderken taktığı ve selfie olarak Instagram’da paylaştığı “lüks” maskenin fiyatının 53 Sterlin (420 lira) olduğu ortaya çıktı.

51 ülkede 2811 can kaybı

Çin’de Kovid-19 salgınında yaşanan can kaybı 2746’ya yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Çin anakarasındaki toplam can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2746’ya ulaşırken, toplam virüs bulaşan kişi sayısı 78 bin 497’ye yükseldi. Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Çin anakarası dışında, Hong Kong’da 91’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak bildirildi. Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayısı şöyle: “Çin 78 bin 497, Güney Kore 1595, Japonya 894, İtalya 650, İran 139, Singapur 93, ABD 60, Tayland 40, Bahreyn 33, Kuveyt 26, Avustralya 23, Malezya 22, Almanya 31, Fransa 18, Vietnam 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, İspanya 23, Kanada 12, Irak 5, Rusya 5, Umman 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, İsrail 3, Avusturya 5, Pakistan 2, Lübnan 2, İsveç 7, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsviçre 1, Mısır 1, Afganistan 1, Yunanistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Romanya 1, Norveç 1.

‘Allah’ın lütfu’ dedi

Çin’de ortaya çıkan yeni tür koronavirüsün Asya, Avrupa ve Ortadoğu’da yayılmasına rağmen 260 milyon nüfuslu Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da tek bir vaka tespit edilmemesi tartışma yarattı. Endonezya Sağlık Bakanı Agus Putranto ise bugüne dek 134 kişiye test yapıldığını söyledi ve “Eğer bu zamana kadar hepsi negatif çıktıysa, bu Allah’ın lütfudur. Her öksürene veya grip olana test yapsaydık, o zaman milyonları kontrol etmemiz gerekirdi” dedi. Bilim insanları da Çin’le yakın ilişkileri bulunan Endonezya’ya yönelik önlem alınmasını istedi.

Trump: Biz hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınına karşı Washington’un alacağı önlemleri koordine etmesi için Başkan Yardımcısı Mike Pence’i görevlendirdi. Trump ile Pence, basın toplantısında virüsün bulaşma riskinin 60 vakanın görüldüğü Amerikalılar için çok düşük olduğunu söyledi. Trump, ABD’nin koronavirüsle mücadelede gerekli önlemleri aldığını söyledi ve “Çok hem çok hazırız” dedi.

Öte yandan, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki San Francisco’da, kaynağı belirlenemeyen bir virüs vakası tespit edildi. Vakanın yurt dışına seyahat etmediği veya hastayla temas etmediği açıklandı.