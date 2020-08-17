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17.08.2020 - 09:31 |

Süpermarket, ırkçılık nedeniyle iki müşteriye alışveriş yasağı koydu

Kasada yaşanan tartışmada, Hollandalı bir kadın, Faslı Oumaima Dah'a "Kendi ülkene geri dön" dedi. Süpermarket kadın ve yanındakine yasak getirdi.

Süpermarket, ırkçılık nedeniyle iki müşteriye alışveriş yasağı koydu

Hollanda'nın Bilthoven kentindeki Hoogvliet süpermarket zinciri, ırkçılık nedeniyle iki Hollandalı müşteriye alışveriş yasağı getirdi.

Algemeen Dagblad gazetesinde çıkan habere göre, süpermarkette kasada yaşanan tartışmada, Hollandalı bir kadın, Faslı Oumaima Dah'a "Kendi ülkene geri dön" dedi.

Dah'ın özür talebini reddeden Hollandalı kadın ve yanındaki kişiye süpermarket tarafından yasak getirildi.

Dah, sosyal medya hesabından olayın yaşandığı anda telefonuyla çekim yaptığı video ile şu mesajı paylaştı:

"Şu anda titriyorum ve ağlıyorum. Biraz önce süpermarkette çok kötü bir tecrübe yaşadım. Bir kasa açıldı ve sıra bendeydi. O sırada yaşlı bir kadın alışveriş arabasını sert bir şekilde benim üzerime sürdü ve daha sonra hakaret etmeye başladı. Doğduğum ve maaşımı kazanmak için çalıştığım Hollanda'da 2020 yılında böyle bir şeyin halen yaşanması bana çok acı veriyor."

Süpermarket zinciri Hoogvliet de sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mağazamızda yaşananlar için çok üzgünüz. Doğal olarak, mağazalarımızda ırkçılığı hoş görmediğimizden dolayı söz konusu müşteriler davranışlarından sorumlu tutulmuş ve kendilerine alışveriş yasağı konulmuştur. Bu arada mağdur olan kişiyle de görüştük ve kendisine yaşanan olaydan dolayı üzüntümüzü dile getirdik" denildi.

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