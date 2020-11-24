MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Suudi Arabistan: Cidde'deki petrol deposu yangınının sebebi roketli terör saldırısı
ABONE OL
24.11.2020 - 01:30 |

Suudi Arabistan: Cidde'deki petrol deposu yangınının sebebi roketli terör saldırısı

Suudi Arabistan yönetiminden bir yetkili, Cidde kentinin kuzeyindeki yakıt deposuna yapılan saldırının roketli terör saldırısı olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan: Cidde'deki petrol deposu yangınının sebebi roketli terör saldırısı

 

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi, pazartesi sabaha karşı yerel saatle 03.50'de Cidde'nin kuzeyindeki petrol dağıtım istasyonunda yakıt deposunda yangın çıktığı belirtildi. 

Olayın roketli bir terör saldırısından kaynaklandığı bilgisini paylaşan yetkili, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını kaydetti. 

Yetkili, bu şekilde hayati önemdeki kurumlara yönelik terör saldırılarının dünya ekonomisi ve enerji tedariki ile istikrarını hedef aldığını vurguladı. 

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni kullanıma soktukları Kudüs 2 füzesiyle Cidde'deki Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını belirtmişti.

 

Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildiAğrı'da, içinde 25 kaçak göçmenin bulunduğu tahmin edilen minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kaçak göçmen yaralandı. Kaza sonrası 7 kaçak göçmenin ise kaçtığı iddia edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı?

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı?

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

2,4,6,8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri | 24 Kasım en güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri...

2,4,6,8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri | 24 Kasım en güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet