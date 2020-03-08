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HaberlerDünya Haberleri Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi
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08.03.2020 - 19:49 | | AA

Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi

Basında hayatını kaybettiği yönünde haberler çıkan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın Ukrayna ve Uruguay'a atanan büyükelçilerin yemin töreninde görüntülendi.

Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi

 

Hakkında "öldüğü ya da ölmek üzere olduğu" yönünde haberler çıkan Kral Selman'ın fotoğrafları, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer aldı. Söz konusu fotoğraflarda, Kral Selman'ın, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu merasimde Ukrayna ve Uruguay büyükelçileriyle el sıkıştığı görüldü.

Dünya genelinde 2 milyonu aşkın takipçisi olan Twitter hesabı "mujtahidd" de dün Kral Selman'ın öldüğü ya da ölmek üzere olduğu yönündeki paylaşımın ardından basın organlarında da bu konuda haberler yer almıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi

Wall Street Journal gazetesi de dün Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayif’in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emri ile tutuklandıklarını duyurmuştu.

Kral Selman, bu haberlerin ardından ilk kez kameraların karşısına geçmiş oldu.

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