Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a "Siyon DostlarÄ±" ödülü
Siyon DostlarÄ± MÃ¼zesi, aralarÄ±nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'Ä±n da bulunduÄŸu 11 kiÅŸiyi "Siyon DostlarÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rdÃ¼.Â
Siyon DostlarÄ± MÃ¼zesi'ne ait internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Ä°srail yÃ¶netiminin dÃ¼zenlemiÅŸ olduÄŸu Hristiyan Medya Zirvesi'nin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ BatÄ± KudÃ¼s'te dÃ¼zenlendi.Â
Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin, BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu ve ABD'nin Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi David Friedman'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zirve, BatÄ± KudÃ¼s'teki Siyon DostlarÄ± MÃ¼zesi'nde yapÄ±ldÄ±.Â
Siyon DostlarÄ± MÃ¼zesi kurucusu Dr. Mike Evans, zirvede bu yÄ±lki Siyon DostlarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len 11 kiÅŸinin isimlerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Ã–dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lenler arasÄ±nda Bahreyn KralÄ± Hamed bin Ä°sa Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, BaÅŸbakanÄ± ve aynÄ± zamanda Dubai Emiri Åžeyh Muhammed bin RaÅŸid Al Maktum gibi isimler yer alÄ±yor.Â
Listede, SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic, Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis ve Umman SultanÄ± Heysem bin TarÄ±k bin Teymur Al Said de bulunuyor.Â
Siyon DostlarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼, Ä°srail'i ve Yahudileri destekleyen isimlere veriliyor.Â
Ã–nceki yÄ±llarda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'ya da bu Ã¶dÃ¼l verilmiÅŸti.
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