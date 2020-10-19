MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünya Haberleri Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a "Siyon DostlarÄ±" ödülü
ABONE OL
19.10.2020 - 16:59 | | AA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a "Siyon DostlarÄ±" ödülü

Siyon DostlarÄ± MÃ¼zesi, aralarÄ±nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'Ä±n da bulunduÄŸu 11 kiÅŸiyi "Siyon DostlarÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rdÃ¼.Â

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a "Siyon DostlarÄ±" ödülü

Siyon DostlarÄ± MÃ¼zesi'ne ait internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Ä°srail yÃ¶netiminin dÃ¼zenlemiÅŸ olduÄŸu Hristiyan Medya Zirvesi'nin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ BatÄ± KudÃ¼s'te dÃ¼zenlendi.Â 

Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin, BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu ve ABD'nin Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi David Friedman'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zirve, BatÄ± KudÃ¼s'teki Siyon DostlarÄ± MÃ¼zesi'nde yapÄ±ldÄ±.Â 

Siyon DostlarÄ± MÃ¼zesi kurucusu Dr. Mike Evans, zirvede bu yÄ±lki Siyon DostlarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len 11 kiÅŸinin isimlerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Ã–dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lenler arasÄ±nda Bahreyn KralÄ± Hamed bin Ä°sa Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, BaÅŸbakanÄ± ve aynÄ± zamanda Dubai Emiri Åžeyh Muhammed bin RaÅŸid Al Maktum gibi isimler yer alÄ±yor.Â 

Listede, SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic, Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis ve Umman SultanÄ± Heysem bin TarÄ±k bin Teymur Al Said de bulunuyor.Â 

Siyon DostlarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼, Ä°srail'i ve Yahudileri destekleyen isimlere veriliyor.Â 

Ã–nceki yÄ±llarda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'ya da bu Ã¶dÃ¼l verilmiÅŸti.

Â 

Â 

EskiÅŸehir, demir yolu ile limanlara baÄŸlandÄ±EskiÅŸehir Sanayi OdasÄ± (ESO) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ± (TCDD) TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k A.Åž. iÅŸbirliÄŸi ile hayata geçen 'YeÅŸil Yol' projesi kapsamÄ±nda, Çin'e gönderilecek olan 23 vagonluk ilk konteyner treni, Hasanbey Lojistik Merkezi'nde düzenlenen programla Derince LimanÄ±'na uÄŸurlandÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

EÅŸini tornavida ile yaralamÄ±ÅŸtÄ±! Korkunç olayda flaÅŸ geliÅŸme

EÅŸini tornavida ile yaralamÄ±ÅŸtÄ±! KorkunÃ§ olayda flaÅŸ geliÅŸme

Memur, emekli, engelli milyonlarÄ± ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Memur, emekli, engelli milyonlarÄ± ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Türk ve ABD ÅŸirketinin ürettiÄŸi aÅŸÄ±da seri üretime geçildi

TÃ¼rk ve ABD ÅŸirketinin Ã¼rettiÄŸi aÅŸÄ±da seri Ã¼retime geÃ§ildi

VGM burs sonuçlarÄ± ne zaman açÄ±klanacak 2020? VGM burs baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

VGM burs sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak 2020? VGM burs baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

SÄ±radaki Haber