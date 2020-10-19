Siyon DostlarÄ± MÃ¼zesi'ne ait internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Ä°srail yÃ¶netiminin dÃ¼zenlemiÅŸ olduÄŸu Hristiyan Medya Zirvesi'nin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ BatÄ± KudÃ¼s'te dÃ¼zenlendi.Â

Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin, BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu ve ABD'nin Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi David Friedman'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zirve, BatÄ± KudÃ¼s'teki Siyon DostlarÄ± MÃ¼zesi'nde yapÄ±ldÄ±.Â

Siyon DostlarÄ± MÃ¼zesi kurucusu Dr. Mike Evans, zirvede bu yÄ±lki Siyon DostlarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len 11 kiÅŸinin isimlerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Ã–dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lenler arasÄ±nda Bahreyn KralÄ± Hamed bin Ä°sa Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, BaÅŸbakanÄ± ve aynÄ± zamanda Dubai Emiri Åžeyh Muhammed bin RaÅŸid Al Maktum gibi isimler yer alÄ±yor.Â

Listede, SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic, Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis ve Umman SultanÄ± Heysem bin TarÄ±k bin Teymur Al Said de bulunuyor.Â

Siyon DostlarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼, Ä°srail'i ve Yahudileri destekleyen isimlere veriliyor.Â

Ã–nceki yÄ±llarda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'ya da bu Ã¶dÃ¼l verilmiÅŸti.

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