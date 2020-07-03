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03.07.2020 - 05:44 | | AA

Suudi Arabistan'a şok tehdit: Kraliyete ait kurumları vururuz!

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da kraliyete ait kurumları ve askeri noktaları vurmakla tehdit etti.

Suudi Arabistan'a şok tehdit: Kraliyete ait kurumları vururuz!

 

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin çok özel nitelikli operasyonlar düzenleyeceğini duyurmasının ardından Saba haber ajansına açıklamalarda bulundu.

Seri konuşmasında "Yemen'e ve 5 yıl boyunca sivilleri perişan edilen Yemen halkına düşmanlık yapanlara karşı mızrak başı olan kuvvetlerimiz, Suudi Arabistan içlerindeki askeri noktaları ve Kraliyete ait kurumları hedef almayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Husiler, koalisyon güçlerini geçen çarşamba ülkenin kuzeyindeki Sade kentine düzenlediği hava saldırılarında sivilleri öldürmek, eski başkent Sana'da da tıbbi malzeme depolarını bombalamakla suçluyor.

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