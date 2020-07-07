Suudi Arabistan'a şok tehdit! Kraliyete ait sarayları vururuz

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamda, Suudi Arabistanlı yetkililerin de artık kendileri için askeri hedef haline geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan'da yaşayan sivilleri sarayların çevresinden uzak durmaya çağıran Seri, "Suudi Arabistan'da yaşayan sivil kardeşlerimizden, yetkililerin saraylarından ve askeri noktalardan uzak durmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seri ayrıca ayrıntı vermeden "Husilerin, Suudi Arabistan'daki hassas noktaları hedef alan nitelikli operasyonlar gerçekleştirdiğini" dile getirdi.

Suudi Arabistan makamlarından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husiler, cuma günü çok sayıda Kasıf-2K tipi SİHA'yla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt ve Necran kentlerinde bulunan bir havaalanı ile askeri hava üssü hedef aldıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.