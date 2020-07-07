MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Suudi Arabistan'a şok tehdit! Kraliyete ait sarayları vururuz
ABONE OL
07.07.2020 - 18:00 | | AA

Suudi Arabistan'a şok tehdit! Kraliyete ait sarayları vururuz

Gelen son dakika haberlerine göre; Yemen'deki İran destekli Husiler, "Suudi Arabistan'da Kraliyete ait saraylar ile askeri noktaları vurma" tehdidinde bulundu.

Suudi Arabistan'a şok tehdit! Kraliyete ait sarayları vururuz

 

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamda, Suudi Arabistanlı yetkililerin de artık kendileri için askeri hedef haline geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan'da yaşayan sivilleri sarayların çevresinden uzak durmaya çağıran Seri, "Suudi Arabistan'da yaşayan sivil kardeşlerimizden, yetkililerin saraylarından ve askeri noktalardan uzak durmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seri ayrıca ayrıntı vermeden "Husilerin, Suudi Arabistan'daki hassas noktaları hedef alan nitelikli operasyonlar gerçekleştirdiğini" dile getirdi.

Suudi Arabistan makamlarından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husiler, cuma günü çok sayıda Kasıf-2K tipi SİHA'yla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt ve Necran kentlerinde bulunan bir havaalanı ile askeri hava üssü hedef aldıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Havai fişek kutusu alev alınca kaçacak yer aradılarAntalya’da düğün konvoyuna hazırlık sırasında içerisinde havai fişeklerin bulunduğu kutu alev aldı. Davetliler etrafa saçılmaya başlayan havai fişeklerden kaçmak için adeta yarıştı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da binlerce kez izlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizli’de kan donduran olay! Evinin banyosunda kendisini iple tavana astı

Denizli’de kan donduran olay! Evinin banyosunda kendisini iple tavana astı

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

Halkbank personel alımı şartları neler 2020? Halkbank personel alımı başvurusu nasıl yapılacak, hangi illerde alım olacak?

Halkbank personel alımı şartları neler 2020? Halkbank personel alımı başvurusu nasıl yapılacak, hangi illerde alım olacak?

Sıradaki Haber