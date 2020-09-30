30.09.2020 - 17:33 | | AA
Suudi Arabistan'da son 24 saatte koronavirüsten 29 kişi öldü
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak 4 bin 768'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 29 kişi yaşamını yitirdi ve 418 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 768'e, vaka sayısı da 334 bin 605'e çıktı.
Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan 612 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 319 bin 154 oldu.
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ediyorAzerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan sıcak çatışmalar, dördüncü gününde de devam ediyor. Bölgede gelişmeleri takip eden CNN TÜRK Dış Haberler Muhabiri Enver Kaptanoğlu ve kameraman Ahmet Akpolat, Terter'de gönüllü olarak cepheye giden birlikle konuştu.