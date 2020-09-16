MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tacizcilerini döven kadına yöneltilen suçlamalar tepkiler sonrası düşürüldü
ABONE OL
16.09.2020 - 09:53 |

Tacizcilerini döven kadına yöneltilen suçlamalar tepkiler sonrası düşürüldü

Reuters haber ajansı, Özbekistan'da kendisine sözlü tacizde bulunan iki erkeği döven genç kadın hakkında açılan soruşturmanın dün kapatıldığını bildirdi.

Tacizcilerini döven kadına yöneltilen suçlamalar tepkiler sonrası düşürüldü

Ajansın haberine göre polis, devletin gençlik kurumunun ve yerel gençlik örgütlerinin Alijonova'ya kefil olması üzerine dosyanın kapatıldığını duyurdu.

Ülkede çok sayıda ünlü kişinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in kızı Saida Mirziyoyeva da soruşturmayı eleştiren açıklamalar yapmıştı.

İlk olarak yerel Özbek basınında yer alan görüntülerde boks, karate ve tekvando eğitimi almış 23 yaşındaki Gülsenem Aliyonova 30 ve 33 yaşında iki erkeği kovalayarak döverken görültülenmişti.

Reuters ajansının haberine göre Haziran ayında kaydedilen video bu ay ortaya çıktıktan sonra, Özbekistan İçişleri Bakanlığı 8 Eylül'deki açıklamasında videodaki kadının tespit edildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Tacizcilerini döven kadına yöneltilen suçlamalar tepkiler sonrası düşürüldü


Soruşturma üzerine yerel basına konuşan Aliyonova söz konusu iki erkeğin tişörtüyle dalga geçtiğini ve kendisine hakaret ettiğini söylemişti.

Bu açıklamasından sonra ülke içinde Aliyonova'ya pek çok kadından destek gelmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağına 5 tutuklama!Bursa’nın Gemlik ilçesinde, fuhuş için buluştukları 2 kadınla aynı odaya çıkan 2 arkadaşın para ve değerli eşyaları, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi. Gaspçı 3 kişi ile suç ortağı 2 kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları 15 Eylül sonuç ekranı! Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto sonuçları 15 Eylül sonuç ekranı! Süper Loto nasıl oynanır?

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

21 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar erteledi mi, ne zaman açılacak?

21 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar erteledi mi, ne zaman açılacak?

Sıradaki Haber