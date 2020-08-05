Tarihi kapak

ABD’nin Minneapolis kentinde geçen mayıs ayında siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından tüm dünyada ırkçılık karşıtı gösteriler düzenleniyor, müzik ve moda dünyası da ırkçılığa karşı adımlar atıyor.

Dünyaca ünlü moda dergisi Vogue da 104 yıllık tarihinde ilk kez kapağında siyahi bir erkeğe yer verdi. Manchester United’ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, Vogue İngiltere’nin “Siyahların Yaşamı Değerlidir” temalı eylül sayısı için poz verdi.

Haziran ayında İngiltere’de çocuklar için ücretsiz okul yemekleri finanse etmek için hükümetle görüşen Rashford, dergide aktivistlerle birlikte yer aldı.

‘Umudun yüzleri’

22 yaşındaki futbolcu, kapak fotoğrafı için akıl sağlığı ile ilgili kampanyalar yürüten model Adwoa Aboah ile birlikte poz verdi. Fotoğrafları da Vogue İngiltere’nin ilk siyahi erkek fotoğrafçısı Misan Harriman çekti. Derginin editörü Edward Enninful, eylül sayısında “umudun yüzleri” olan 40 aktivistin yer aldığını söyledi.