MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Tarihi skandalda 'gizli madde' ifşa oldu! İşte rüşvet...
ABONE OL
18.08.2020 - 13:35 |

Son dakika... Tarihi skandalda 'gizli madde' ifşa oldu! İşte rüşvet...

İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişkileri başlatma konusunda varılan anlaşmada, körfez ülkesine Amerikan F-35 ve İHA teknoloji transferine yeşil ışık yakan bir gizli madde bulunduğu bildiriliyor.

Son dakika... Tarihi skandalda 'gizli madde' ifşa oldu! İşte rüşvet...

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında geçen hafta varılan skandal anlaşmanın detayları ortaya çıkıyor.

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin ABD ve BAE'den kaynaklara dayandırdığı habere göre anlaşmadaki gizli maddeyle, Amerikan F-35 savaş uçakları ve İHA (insansız hava aracı) teknolojisinin BAE'ye satılmasının önü açılacak.

İsrail, bölgedeki diğer ülkelerin hava kuvvetlerinin güçlenmemesi için başta savaş uçağı ve İHA teknolojisi olmak üzere silah ticaretine şimdiye kadar karşı çıkıyordu. İsrail ve ABD arasında on yıllardır geçerli mutabakat gereği ABD de bu ülkelere askeri dengeyi değiştirebilecek silah ve teknoloji satışı gerçekleştirmiyordu.

Netanyahu gizli maddeyi sakladı mı?

İsrail'den Haaretz gazetesi adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde İsrail'in BAE ile vardığı anlaşma konusunda üst düzey savunma yetkililerini bilgilendirmediği iddiasına yer verdi.

Son dakika... Tarihi skandalda gizli madde ifşa oldu İşte rüşvet...


İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, kendisinden sonra Başbakanlık görevini devralacak olan Savunma Bakanı Benny Gantz ile Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'nin, detayların önceden kamuoyuna yansımaması için anlaşma sürecinin dışında bırakıldığını itiraf etmişti.

Netanyahu, gizli maddeyle BAE'ye askeri teknoloji transferi yapılacağına dair medyaya yansıyan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin bu konudaki tutumunda bir yumuşama olmadığını bildirdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "BAE ile yapılan görüşmelerde İsrail, Ortadoğu'daki herhangi bir ülkeye askeri dengeleri değiştirebilecek silah ve savunma teknolojileri satışı konusundaki tutumunda bir değişikliğe gitmemiştir" ifadeleri yer aldı.

Geçen hafta ABD aracılığıyla İsrail ve BAE arasında varıldığı duyurulan anlaşma, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlatılmasını öngörüyor. BAE böylece İsrail'i tanıyan ilk Körfez ülkesi ve Mısır ile Ürdün'ün ardından üçüncü Arap ülkesi olacak. Anlaşmayla İsrail, işgal altında bulundurduğu Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak planlarını askıya almayı taahhüt etmişti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

Saygı Öztürk'ten flaş Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklamasıMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Meral Akşener ne yapacak? Muharrem İnce stratejisiyle neyi hedefliyor? Son dakika haberine göre; Gazeteci Saygı Öztürk, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e Muharrem İnce ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da kapalı pazarda şok manzara!

Antalya'da kapalı pazarda şok manzara!

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Aynı şehirde ikinci belediye başkanına da corona şoku!

Aynı şehirde ikinci belediye başkanına da corona şoku!

Sıradaki Haber