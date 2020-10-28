MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tarikat liderine 120 yıl hapis cezası!
ABONE OL
28.10.2020 - 13:29 |

Tarikat liderine 120 yıl hapis cezası!

ABD'de yargılandığı davada suçlu bulunan seks tarikatı Nxivm'in lideri Keith Raniere, 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarikat liderine 120 yıl hapis cezası!

Seks tarikatı Nxivm'in kurucusu da olan 60 yaşındaki Raniere, New York'taki davada 1 milyon 750 bin dolar para cezasına da mahkum edildi.

Raniere geçen yıl haraç alma, tehdit veya şantaj yoluyla menfaat temin etme, seks ticareti, çocuk pornografisi ve başka bazı suçlardan hüküm giymişti.

Savcılar, Nxivm'in liderinin hayatının kalan kısmını, tarikatın kurbanlarına "ölçülemez düzeyde zarar verdiği için" demir parmaklıklar ardından geçirmesi gerektiğini söylemişlerdi.

Tarikat liderinin bazı kadınları köle olarak kullandığı ve onları kendisiyle sekse zorladığı biliniyor.

NEW YORK TİMES'IN HABERİ SONRASI SORUŞTURMA AÇILDI

Nxivm, 1998'de New York'un Albany bölgesinde kuruldu.

Tarikat kendisini, "insanları güçlendirmeyi amaçlayan ve insani ilkeler çerçevesinde hareket eden bir topluluk" olarak tanımladı.

ABD'de New York Times gazetesinin 2017'deki araştırması sonrası Nxivm hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonrası Nxivm'in lider kadrosu hakkında dava açıldı.

Keith Raniere'ın dışındaki isimler suçlarını itiraf etti.

Raniere'in avukatları ise müvekkillerinin masum olduğunu ve medyanın karalama kampanyasına kurban gittiğini savunmuşlardı.

Kaynak: BBC Türkçe

120 yaşındaki Menica nine koronavirüsü yendiŞırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde yaşayan 120 yaşındaki Menica Encü, gördüğü tedaviyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kardeşi tarafından vurulan şahıstan şok ifade: Ölü taklidi yapmasaydım ölebilirdim

Kardeşi tarafından vurulan şahıstan şok ifade: Ölü taklidi yapmasaydım ölebilirdim

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Terör örgütüne darbe! MSB son gelişmeleri paylaştı

Terör örgütüne darbe! MSB son gelişmeleri paylaştı

Sıradaki Haber