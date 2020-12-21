Tartışmalı yardım paketi kabul edildi: 900 milyar dolar!

Paket, koronavirüs salgını sebebiyle zor durumdaki işletmeler için maddi yardım ve işsizlik programları da dahil olmak üzere destekleri içeriyor.

Anlaşma, Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell tarafından açıklandı. Ancak paketin hâlâ resmi olarak oylanması gerekiyor.

Pazar günü anlaşmayı açıklayan McConnell, "Ulusumuzun çok uzun süredir duyması gereken şeyi nihayet duyurabiliyoruz: Daha fazla yardım yolda" ifadelerini kullandı.

Paket, Mart ayında kabul edilen 2,4 trilyon dolarlık ekonomik yardımın ardından ABD tarihindeki en büyük ikinci teşvik olacak.

Senatonun Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer, "Nihayet Amerikan halkına ileteceğimiz bazı güzel haberlerimiz var" dedi. Schumer ve Meclis Başkanı Nancy Pelosi, yaptıkları ortak açıklamada, "Virüsü ezip Amerikan halkının cebine para koyacağız" dedi.

PAKETTE NELER VAR?



Paket kapsamında yetişkinler ve çocuklar için 600 dolar doğrudan ödeme verilecek, işsizlik ödemeleri haftalık 300 dolar daha artırılacak ve küçük işletmelere de toplamda yüz milyarlarca dolar ek yardım sağlanacak.

Kira yardımı için 25 milyar dolar destek sağlayacak pakette eğitim kuruluşlarına tekrar güvenlik bir şekilde açılabilmeleri için de 82 milyar dolar ayrıldı.

Bağımsız sinema salonları ve kültür kurumları için 15 milyar doları içeren programda ayrıca afet hibeleri için de 20 milyar dolarlık ödeme planlanıyor.

Ayrıca pakette şu destekler de yer aldı:

Gıda yardımı için 13 milyar dolar,

Uluslararası aşı ittifakı için 4 milyar dolar,

Geniş bant internet erişimi için 7 milyar dolar,

Düşük gelirli konut inşaatını teşvik etmek için artırılmış vergi indirimleri,

İşletmeleri çalışanlarını işten çıkarmamaya teşvik eden vergi indirimleri,

İşverenleri ücretli hastalık izni vermeye teşvik edecek vergi indirimleri,

Düşük gelirli çalışanlar için geliştirilmiş vergi indirimleri.

Kongre, paketi Eylül 2021'e kadar hükümet programlarını finanse edecek 1,4 trilyon dolarlık bir bütçe tasarısına dahil etmeyi hedefliyor.

12 MİLYON AMERİKALI'NIN İŞSİZLİK YARDIMLARI SON BULACAKTI



Daha önce açıklanan paket kapsamındaki pek çok destek bu ay sonunda sona eriyordu. Bununla birlikte de yaklaşık 12 milyon Amerikalıya sunulan işsizlik yardımları da son bulması bekleniyordu.

Perşembe günü açıklanan yeni işsizlik verilerine göre ülkede geçtiğimiz hafta 885 bin kişi işsizlik yardımı için başvuru yaptı.

Bu Eylül ayından bu yana bir hafta içinde görülen en yüksek sayı.

TARTIŞMALAR SÜRÜYORDU



Kongre'nin sözkonusu yardım paketi tasarısını Cuma gününe kadar geçirmesi bekleniyordu, ancak müzakereler hafta sonu boyunca devam etti.

Yaşanan gecikmeler, hükümetin bir bütçe tasarısı olmadan kapanıp kapanmayacağı konusunda endişelere de yol açmıştı.

Washington, federal hükümetin mali yılının başlangıcı olan Ekim ayından bu yana geçici bütçeyle faaliyet gösteriyor.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler arasında koronavirüs yardım paketine yönelik tartışmalar yaşanıyordu.

Demokratlar, programın özel sektöre gereksiz bir hükümet müdahalesi olduğunu söylüyorlardı.

Cumhuriyetçiler ise, Demokratları paket için adım atmamakla ve bu strateji ile de 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevine başlayacak olan Joe Biden'ın başlangıcını baltamakla suçluyorlardı.

İki taraf, şu anda yürürlükte olan programı aynı şekilde onaylamadılar. Bunun yerine benzer bir programın oluşturulmasını engellemeyen bir dil üzerinde anlaştı.

MART AYINDA 2,4 TRİLYON DOLARLIK PAKET AÇIKLANMIŞTI



ABD, salgınla mücadele kapsamında mart ayında yaklaşık 2,4 trilyon dolarlık bir ekonomik yardım paketi açıklamıştı.

20 milyondan fazla insanın işsiz kaldığı ABD'de Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 14,7'e çıkmıştı.

Amerikan Ticaret Odası tarafından Salı günü açıklanan bir ankete göre, küçük ölçekteki işletmelerin dörtte üçü, hayatta kalabilmek için hükümet yardımına ihtiyaç duyuyor.

Chicago Üniversitesi ve Notre Dame Üniversitesi'nin yaptığı başka bir araştırmaya göre de, ABD'de yoksulluk oranı geçtiğimiz ay Haziran ayından bu yana 2,4 puanlık artış ile yüzde 11,7'e ulaştı.

Bu sonuçlara göre şu anda yaklaşık sekiz milyon daha fazla Amerikalı yoksulluk içinde yaşıyor.

Mevcut oran ABD tarihindeki en yüksek yoksullaşmayı işaret ediyor.