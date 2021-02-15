Tartışması bitmeyecek

ABD eski başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınında rolü olduğu gerekçesiyle yargılandığı Senato’dan aklanırken, Başkan Joe Biden tartışmaların süreceği mesajını verdi. Trump ise “Yolculuğumuz yeni başladı” dedi.

Biden, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılanan eski başkan Trump Senato’da aklansa da suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirterek, “Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı” değerlendirmesinde bulundu. Biden, Trump’ın Senato’daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da dahil azle karşı çıkanların Trump’ın görevini “utanç verici bir şekilde kötüye kullandığına” inandığını kaydetti.

Senato’nun kararına rağmen Trump’a yönelik suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirten Biden, “Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı” dedi.

ABD’de şiddet ve aşırıcılığa yer olmadığını vurgulayan Biden, “Amerikalılar ve özellikle de liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve yalanların üstesinden gelmek gibi bir görev ve sorumluluğu var. Bu sivil savaşa böyle son verir ve ulusumuzun ruhunu bu şekilde iyileştirebiliriz” görüşünü paylaştı.

‘Yeni başladık’

Amerika tarihinde 2’nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump, Senato’daki yargılamasının 5. gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa yani 67 oya ulaşılamadığı için aklanmıştı.

Bu arada Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılandığı ABD Senatosu’nda aklanmasının ardından, yolculuklarının daha yeni başladığını belirterek, “Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi. Yazılı açıklamada bulunan Trump, adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Trump’ın oğlu Eric Trump ise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, babasının iki azil süreci ve aklanmasına göndermede bulunarak “2-0” ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü korku romanı yazarı Stephen King de, oylama sonucunda tepki göstererek, “Aklama için oy kullanan Cumhuriyetçi Senatörler, berbatsınız!” ifadelerini kullandı.