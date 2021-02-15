MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tayland’da Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan türü görüldü
ABONE OL
15.02.2021 - 12:21 | | AA

Tayland’da Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan türü görüldü

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da ortaya çıkan türünün Tayland’da da tespit edildiği bildirildi.

Tayland’da Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan türü görüldü

Bangkok Post gazetesinin haberine göre 29 Ocak'ta Tanzanya’dan ülkesine dönüşü öncesi test yaptıran bir Taylandlının sonucu pozitif çıktı.

Tayland’a varınca 14 günlük karantinaya giren şahıstaki virüsün, Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan türü olduğu saptandı.

Tayland Hastalık Kontrol Departmanı Genel Müdürü Opas Karnkawinpong, söz konusu türün aşıya karşı dirençli olduğuna inandıklarını belirtti.

Bu türün Tayland’a ulaşmış olabileceğine yönelik endişeleri de yakından takip ettiklerini dile getiren Opas, ilgili kişideki mutasyonlu virüsün salgını daha ciddi hale dönüştürmesi noktasında bir delilin olmadığını kaydetti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 1 Şubat'ta ülkesinde Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı yeni türüne 105 kişide rastlandığını, bunlardan 11'inin seyahat geçmişlerinin bulunmadığını ve bu türün görüldüğü bölgelerde kapsamlı test uygulaması başlatacaklarını açıklamıştı.

Oxford-AstraZeneca aşısının da söz konusu mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı etkisinin "minimum düzeyde" olduğu belirtilmişti.

Eyüpsultan'da spor salonu çöktü! İşte felaketin boyutu...Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İranlı Marjan bulundu mu? Müge Anlı İranlı Marjan olayı son dakika

İranlı Marjan bulundu mu? Müge Anlı İranlı Marjan olayı son dakika

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Kumar oynanan kıraathaneye baskın!

Kumar oynanan kıraathaneye baskın!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet