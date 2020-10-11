Tecavüzcü kocasını öldüren kadının cezası 20 yıldan 18 aya düştü

Kocası Todd Smith’i 16 Ocak 2018’de öldürdüğünü itiraf eden Smith, Todd’un kendisine bu olaydan bir gün önce tecavüz ettiğini söyledi.

Kardeşi Chris MacCallie Alabama’daki evine gelerek Todd’la tecavüz olayını konuşmak istedi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Todd, Brittany’nin kardeşini boğmaya başladı. Brittany bu sırada kocasına tabancayla üç el ateş etti.

Brittany’nin annesi Ramona McCallie, “Benim bebeğim bunu hak etmiyor” diye konuştu.

Alabama yasaları gereği vatandaşlar soyguna uğrarken güvenlik endişesi duyarlarsa ölümle sonuçlanabilecek yollara başvurabiliyor.

Avukatlar bu durumun da bu maddeye uygun olduğunu çünkü Todd’un evden ayrılmayı reddettiğini savundu. Ancak yargıç Jenifer Holt buna karşı çıkarak Brittany’nin Todd’la kapı arasında durarak ateş ettiğini ve Todd’a çıkma şansı vermediğini söyledi.

Ayrıca yargıç silahı Chris’in getirdiğini ve anlaşmazlığı onun başlattığını belirtti.

Bununla birlikte bir cinsel saldırı uzmanı 30’dan fazla ısırık, yara ve boğma izlerine rastladı ve mahkemeye sundu.

Uzman, Brittany’nin tecavüze uğradığını net kanıtlayamadığını ancak birçok cinsel saldırı vakasında fiziksel kanıt eksikliği olduğunu kaydetti.

Todd’un eski karısı Paige Parker da Todd için “O şeytani bir canavar” ifadesini kullandı.

Paige’in evlilikleri boyunca defalarca darp edilmiş ve tecavüze uğradığı öğrenildi.

Todd’un da geçmişte çeşitli suçlardan 71 kere tutuklandığı bildirildi.