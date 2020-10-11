MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tecavüzcü kocasını öldüren kadının cezası 20 yıldan 18 aya düştü
ABONE OL
11.10.2020 - 16:52 | | milliyet.com.tr

Tecavüzcü kocasını öldüren kadının cezası 20 yıldan 18 aya düştü

Dört çocuk annesi Brittany Smith kendisine tecavüz eden kocasını, kardeşini boğmak üzereyken öldürdü. Suçu itiraf eden Smith’e 20 yıl hapis cezası verildi ancak bunun 18.5 yıllık kısmı ertelendi. Smith, yedi ay daha cezaevinde kalıp sonra serbest bırakılacak.

Tecavüzcü kocasını öldüren kadının cezası 20 yıldan 18 aya düştü

Kocası Todd Smith’i 16 Ocak 2018’de öldürdüğünü itiraf eden Smith, Todd’un kendisine bu olaydan bir gün önce tecavüz ettiğini söyledi.

Kardeşi Chris MacCallie Alabama’daki evine gelerek Todd’la tecavüz olayını konuşmak istedi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Todd, Brittany’nin kardeşini boğmaya başladı. Brittany bu sırada kocasına tabancayla üç el ateş etti.

Brittany’nin annesi Ramona McCallie, “Benim bebeğim bunu hak etmiyor” diye konuştu.

Tecavüzcü kocasını öldüren kadının cezası 20 yıldan 18 aya düştü

Alabama yasaları gereği vatandaşlar soyguna uğrarken güvenlik endişesi duyarlarsa ölümle sonuçlanabilecek yollara başvurabiliyor.

Avukatlar bu durumun da bu maddeye uygun olduğunu çünkü Todd’un evden ayrılmayı reddettiğini savundu. Ancak yargıç Jenifer Holt buna karşı çıkarak Brittany’nin Todd’la kapı arasında durarak ateş ettiğini ve Todd’a çıkma şansı vermediğini söyledi.

Ayrıca yargıç silahı Chris’in getirdiğini ve anlaşmazlığı onun başlattığını belirtti.

Bununla birlikte bir cinsel saldırı uzmanı 30’dan fazla ısırık, yara ve boğma izlerine rastladı ve mahkemeye sundu.

Uzman, Brittany’nin tecavüze uğradığını net kanıtlayamadığını ancak birçok cinsel saldırı vakasında fiziksel kanıt eksikliği olduğunu kaydetti.

Todd’un eski karısı Paige Parker da Todd için “O şeytani bir canavar” ifadesini kullandı.

Paige’in evlilikleri boyunca defalarca darp edilmiş ve tecavüze uğradığı öğrenildi.

Todd’un da geçmişte çeşitli suçlardan 71 kere tutuklandığı bildirildi.

Eyüpsultan TEM Otoyolunda kaza! 2'si polis 5 yaralıİstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu Kemerburgaz sapağında iki otomobilin çarpıştığı kazada,2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muhittin Böcek'ten haber var! 35 gün sonra uyandırıldı

Muhittin Böcek'ten haber var! 35 gün sonra uyandırıldı

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Fuhşa zorlanan İrem televizyon programına katılmış!

Fuhşa zorlanan İrem televizyon programına katılmış!

Sıradaki Haber