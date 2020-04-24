‘Tehdit virüs, insan değil!’

Otoriter yönetimlerin de arttığını ve salgın bahane gösterilerek baskıcı önlemler alındığını belirten Guterres, “Hükümetler her zamankinden daha şeffaf, duyarlı ve hesap verebilir olmalı. Sivil toplum ve basın özgürlüğü kritik öneme sahip” değerlendirmesini yaptı.

Bu arada Almanya Şansölyesi Angela Merkel de dün parlamentoda yaptığı açıklamada, benzer bir soruna dikkat çekti. Salgın nedeniyle ülke çapında uygulanan katı karantina kurallarını kolay almadıklarını belirten Merkel, “Bu salgın demokrasiye bir dayatma. Çünkü temel hak ve ihtiyaçlarımızı sınırlıyor. Görev sürem boyunca böyle bir kararı almakta bu kadar zorlanmamıştım ama bu zorunluydu” dedi.

Sistem hâlâ takipte

Öte yandan Hong Kong merkezli “South China Morning Post” gazetesinin haberine göre, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin’in Vuhan’da uygulanan “çevrimiçi ve fiziki takip sistemi” gibi sıkı önlemler, salgın kontrol altına alındıktan sonra da kullanılmaya devam ediyor. Habere göre sistem, 11 milyon nüfuslu Vuhan’da vatandaşların sokak sokak, ev ev izlenmesini, her bir bireyin sosyal mesajlaşma uygulaması WeChat üzerinden çevrimiçi takibini sağlıyor. Ayrıca, yerel hükümet bölgedeki halkı 44 bin 500 görevliyle de takip ediyor.